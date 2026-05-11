Cesena, addio a Gilberto Graffieti, anima della Croce Verde

Associazionismo cesenate in lutto per la morte di Gilberto Graffieti, scomparso domenica 10 maggio all’età di 82 anni. Nel 1992 Graffieti è stato il fondatore della Croce Verde, di cui è stato instancabile anima per tanti anni, nonché l’ideatore della camminata per la pace Fumaiolo-Cesenatico che si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno. L’ultimo saluto mercoledì 13 maggio alle 9,45, partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale “Bufalini” di Cesena per la chiesa parrocchiale di Ardiano. Le offerte saranno devolute all’associazione “Croce Verde P.A. Cesena”.