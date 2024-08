Cesena, addio a don Virgilio Guidi, storico parroco a San Bartolo e all’Osservanza

È morto ieri a 80 anni don Virgilio Guidi, per tanti anni punto di riferimento della parrocchia di San Bartolo a Cesena. Il funerale sarà celebrato lunedì mattina alle 10 in Duomo. Don Virgilio è stato a lungo parroco di San Bartolo dopo avere retto il seminario diocesano. E’ stato inoltre parroco all’Osservanza di Cesena e ha ricoperto numerosi incarichi presso la curia come cancelliere e vicario giudiziale del tribunale ecclesiastico. Per otto anni è stato vicario generale della diocesi e canonico del capitolo della cattedrale.