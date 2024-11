Disservizi nell’erogazione dell’acqua a Cesena. Questa sera a partire dalle 20, più famiglie cesenati hanno riscontrato problemi aprendo il rubinetto, con l’acqua che sgorga in modo rallentato in alcune zone della città, in altre (in particolare nel quartiere al Mare) l’erogazione è addirittura interrotta. Chi ha chiamato il servizio di Hera si è sentito rispondere che a Cesena c’è un guasto rilevante ma non è stato ancora identificato.