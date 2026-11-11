Cesena, accordo Cnh-Kobelco: allarme della Fim Cisl per i lavoratori

Cnh cede il 70% delle macchine movimento terra ai giapponesi di Kobelco e in Romagna si accende l’attenzione sul futuro di 400 lavoratori. L’operazione coinvolge direttamente gli stabilimenti ex Sampierana di San Piero in Bagno e Cesena. La Fim Cisl Romagna chiede garanzie su occupazione, investimenti e prospettive produttive e sollecita un confronto al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’accordo annunciato da Cnh prevede la cessione del 70% della divisione Construction a Kobelco construction machinery, mentre il gruppo manterrà una quota del 30%. L’attività è stata valutata un miliardo di dollari e garantirà a Cnh un incasso di 700 milioni in contanti. La conclusione dell’operazione è attesa entro la fine del 2027.

Per il territorio la partita riguarda da vicino Sampierana, acquisita da Cnh alla fine del 2021 e presente in provincia con due stabilimenti. A San Piero in Bagno, nella sede storica di 14mila metri quadrati, si trovano gli uffici amministrativi, la progettazione, il centro di ricerca e sviluppo specializzato nell’elettrificazione e la produzione delle macchine Eurocomach. A Cesena, invece, nel giugno 2023 è stato inaugurato un nuovo impianto, realizzato con un investimento di 12 milioni di euro, per produrre miniescavatori fino a due tonnellate, anche elettrici, e minipale compatte cingolate. Complessivamente nei due siti lavorano circa 400 persone, in larga parte giovani.

Il sindacato chiede garanzie e un confronto al ministero. La Fim Cisl Romagna si associa alla richiesta di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr di avviare un confronto trasparente sulle conseguenze dell’operazione per il sistema industriale italiano. Sul tavolo ci sono il futuro degli stabilimenti di Torino, Lecce, San Piero in Bagno e Cesena, i volumi produttivi, gli investimenti e la continuità delle attività di progettazione e ricerca. Il sindacato chiede inoltre di salvaguardare gli accordi già sottoscritti, in particolare il premio di risultato e l’armonizzazione contrattuale firmati nel 2024.

Il primo confronto con i vertici aziendali è previsto il 3 dicembre a Torino, in occasione del Comitato aziendale europeo. Le organizzazioni sindacali chiederanno inoltre un incontro al Mimit e l’attivazione di un calendario stabile di informazione.

«Quando Cnh rilevò Sampierana, a San Piero in Bagno e a Cesena si aprì una fase di investimenti e di crescita - dichiara Giacomo Gasperoni, segretario della Fim Cisl Romagna -. Quel percorso lo abbiamo accompagnato anche al tavolo, con il premio di risultato e l’armonizzazione contrattuale firmati nel 2024. Ora che il gruppo cambia di nuovo assetto, chiediamo che nessuno di questi risultati venga messo in discussione. Chiediamo di sapere quali volumi, quali investimenti e quale ruolo avranno i due siti romagnoli nella nuova società. Le lavoratrici e i lavoratori hanno costruito competenze preziose e devono avere informazioni chiare, non scoprire le decisioni a cose fatte». Gasperoni sottolinea anche il valore degli stabilimenti per il territorio: «Nelle aree interne come l’Appennino cesenate una fabbrica è anche un presidio sociale ed economico: la joint venture deve essere un’occasione di sviluppo, non l’inizio di un ridimensionamento».