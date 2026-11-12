Cesena, “Acchiapparifiuti”: si cercano volontari per la cura dell’ambiente

Prendersi cura della propria città è un gesto semplice, ma che può fare la differenza. È su queste basi che nel dicembre del 2023 il Comune di Cesena ha promosso AcchiappaRifiuti, progetto nato con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini alla tutela dei beni comuni, degli spazi pubblici e delle aree verdi, attraverso piccoli interventi di raccolta dei rifiuti abbandonati.

Per far conoscere meglio il progetto e coinvolgere nuovi volontari, mercoledì 18 novembre, alle ore 18, si terrà un incontro pubblico nella Sala del Consiglio comunale (piazza del Popolo, 10).

Durante la riunione verranno presentate le attività dell’iniziativa e condivise le esperienze dei volontari che già da tempo partecipano al progetto. Sarà inoltre un’occasione per raccogliere nuove idee, confrontarsi e proporre possibili forme di aggregazione, con l’obiettivo di rendere sempre più attiva e partecipata la cura degli spazi cittadini. L’iniziativa si basa su un principio semplice: contribuire a mantenere pulita Cesena raccogliendo piccoli rifiuti abbandonati fuori dagli appositi contenitori, come cartacce, bottiglie e altri oggetti di piccole dimensioni.

L’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono aderire al progetto. Non sono richiesti impegni particolari né una partecipazione obbligatoria e continuativa: le attività sono libere. Una volta iscritti, i partecipanti riceveranno dal Comune alcune piccole dotazioni utili per svolgere le attività in sicurezza e con maggiore praticità, tra cui pinze raccogli-rifiuti, guanti e sacchetti. Per conoscere meglio il progetto e ricevere ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Comune: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/acchiapparifiuti/.