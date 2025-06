Cesena, “Acchiapparifiuti”: il Comune incontra i volontari martedì 10 giugno

Cura dei beni comuni, degli spazi pubblici e delle aree verdi, attraverso la promozione dei valori della partecipazione attiva dei cittadini. Ad oltre un anno dall’avvio del progetto ‘Acchiapparifiuti’, che si pone l’obiettivo di favorire la cura degli spazi pubblici attraverso interventi di raccolta di piccoli rifiuti (cartacce, bottiglie, foglie o altri rifiuti di piccole dimensioni che sono gettati al di fuori degli appositi contenitori) in aree verdi, parchi, vie strade o piazze cittadine, l’Amministrazione comunale di Cesena invita volontarie e volontari, associazioni impegnate in questo ambito e tutti i cittadini a un pomeriggio di cura dell’ambiente, di pulizia e di festa.

L’appuntamento è per martedì 10 giugno, dalle ore 16.45, al Museo dell’Ecologia (piazzetta Zangheri, 6), da cui prenderà avvio la pulizia del parco della Rimembranza. Al termine dell’attività proposta, tutti i partecipanti si ritroveranno nella sala conferenze del Museo dove l’assessore alla Sostenibilità Ambientale Andrea Bertani e le associazioni Plastic Free e Legambiente faranno il punto su questo primo anno di progetto.

“Con oltre 60 volontarie e volontari attivi – commenta l’assessore Andrea Bertani – il progetto ‘Acchiapparifiuti’ si sta consolidando in città, coinvolgendo progressivamente nuovi gruppi di cittadini, associazioni e realtà locali desiderose di contribuire alla pulizia degli spazi pubblici, in particolare delle aree verdi e dei parchi. Si tratta di un esempio concreto di impegno civico, molto sentito nella nostra comunità anche grazie al lavoro costante di tante associazioni che invitano tutti a prendersi cura degli spazi comuni e, più in generale, del decoro urbano. È importante ricordare che se tutti adottassero comportamenti corretti, iniziative come questa non sarebbero necessarie. Va inoltre sottolineato che ‘Acchiapparifiuti’ non sostituisce in alcun modo il servizio di raccolta rifiuti svolto dal Comune e dall’operatore incaricato. Non a caso, questo progetto arriva in città dopo l’avvio dell’iniziativa ‘spazzino di quartiere’, dedicata alla pulizia delle piazzole ecologiche presenti sul territorio. Questa iniziativa non è però soltanto una raccolta di rifiuti ma anche un modo di ritrovarsi e condividere idee. Spero faccia piacere a tutti quindi potersi incontrare, conoscere i gruppi nuovi arrivati e, in generale, poter svolgere attività insieme”.

‘Acchiapparifiuti’ rappresenta un’esperienza di intraprendenza civica in attuazione dell’articolo 28 del Codice della Partecipazione. Tra gli spazi pubblici interessati ci sono i parchi, i giardini pubblici, le aree verdi cittadine e le aree naturali pubbliche. A questi si aggiungono strade, marciapiedi e piazze. Il progetto prevede la sottoscrizione di Patti di Collaborazione per la cura delle aree o porzioni di esse, attraverso la raccolta dei rifiuti che vengono gettati a terra senza rispetto per l’ambiente e per il territorio. Le proposte di collaborazione possono riguardare attività continuative o saltuarie di raccolta rifiuti e/o l’organizzazione di eventi e iniziative specifiche, in base alle disponibilità di ciascuno. Nell’ambito di ciascuna proposta saranno definite le modalità di esecuzione delle azioni di collaborazione. È cura del Comune di Cesena, in collaborazione con il Gestore dei rifiuti urbani, fornire indicazioni sul conferimento dei rifiuti raccolti, così come consegnare piccole forniture per meglio eseguire le proprie azioni (a titolo esemplificativo: guanti, prodotti per la pulizia, palette, sacchi).