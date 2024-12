Cesena, “accetto l’offerta di 60mila euro”. Ma il suo pacco ad “Affari tuoi” ne valeva 200mila

Alla fine ha portato a casa 60mila euro, ma col rimpianto di non averne vinti 200mila, quelli che conteneva la sua scatola. Una serata di emozioni cesenati quella trasmessa ieri in “Affari tuoi”, con protagonista Serena da Cesena, mamma a tempo pieno di Ginny (15 mesi), i gara con i pacchi supportata dal compagno Alessandro, conosciuto in spiaggia a Pinarella. Dopo avere cambiato il pacco 1 con il 10 della Lombardia (ma nel suo vecchio pacco c’erano 300mila euro), ha progressivamente rifiutato 35mila e 42mila euro, quindi ha chiesto 100mila euro, ricevendo un’offerta di 60mila euro che ha accettato. E alla fine l’amara sorpresa: 60mila euro sono una bella cifra, ,a il pacco che aveva davanti conteneva 200mila euro.