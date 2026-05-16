Cesena, “Abitare il fiume”: i 5 progetti svelati dagli studenti VIDEO

Sono stati svelati questa mattina al palazzo del Ridotto a Cesena i cinque progetti realizzati dagli studenti dell’istituto “Garibaldi-Da Vinci” in collaborazione con i ragazzi della scuola media “Viale della Resistenza”. Gli studenti sono stati chiamati a riflettere attorno al tema “Abitare il fiume”, concentrandosi sull’ideazione e la progettazione di strutture temporanee e flessibili da integrare lungo il percorso ciclopedonale del fiume Savio. Durante il percorso è stata cruciale anche la collaborazione con il dipartimento di Architettura, sia in fase di realizzazione, sia in fase di apprendimento e ideazione. I progetti saranno esposti al Foro Annonario dal 5 al 15 giugno.