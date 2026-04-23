Cesena, Abbazia del Monte: raccolta fondi per il recupero degli affreschi della sala capitolare VIDEO GALLERY

L’Abbazia del Monte chiama a raccolta i cesenati per completare il progetto di recupero e salvaguardia degli affreschi della sala capitolare del monastero.

Mentre i costi per il restauro vero e proprio sono stati coperti grazie al sostegno di oltre cinquanta realtà coordinate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, mancano ancora all’appello i fondi – circa 30mila euro - per realizzare alcuni interventi indispensabili a garantire, anche nel lungo periodo, la piena tutela del ciclo pittorico e la durevolezza del restauro, evitando che nel tempo possano ripresentarsi condizioni di degrado.

Nello specifico, occorre prevedere alcune opere strutturali preventive, come ad esempio la sostituzione degli infissi e l’installazione di sistemi per il condizionamento, che permetteranno di ridurre i fattori di rischio e di mantenere condizioni ambientali il più possibile stabili e controllate. Per raccogliere i 30mila euro necessari alla realizzazione dei questi interventi strutturali, si è deciso di lanciare una campagna di crowdfunding per coinvolgere l’intera comunità cesenate, nella consapevolezza del particolare affetto nutrito verso all’Abbazia,.

La campagna, che andrà avanti fino al 25 giugno, è ospitata su crowdforlife.it, portale di donation crowdfunding di Crédit Agricole Italia, e permetterà a tutti i cittadini legati alla Basilica del Monte di contribuire concretamente al raggiungimento dell’obiettivo, anche con somme piccole o piccolissime.

Partecipare è molto semplice: basta collegarsi al sito www.ca-crowdforlife.it, selezionare il progetto “Abbazia S. Maria del Monte – Un restauro per il Millenario (1026-2026)”.