Cesena, a Villa Silvia un 8 marzo a lume di candela al Museo Musicalia

Un fine settimana di eventi a Villa Silvia Carducci, sulle colline di Lizzano (via Lizzano, 1241). Si comincia sabato 8 marzo con una serata speciale a lume di candela. In occasione della Festa della donna le porte dell’antica dimora, un tempo abitata dai conti Pasolini-Zanelli e da grandi rappresentanti della cultura italiana, si spalancheranno per far vivere ai presenti un’esperienza unica nelle sale del Museo Musicalia.

I partecipanti potranno visitare il Museo a lume di candela lasciandosi trasportare dalle note di brani composti e interpretati da straordinarie donne della storia della musica. L’iniziativa avrà inizio alle ore 18:30. È richiesta la prenotazione contattando il numero 0547 32 34 25 oppure scrivendo a promo@museomusicalia.it.

Domenica 9 marzo grande festa per celebrare insieme, e in costume, la chiusura del Carnevale con un’attività creativa e divertente per bambini e famiglie. Nel corso del pomeriggio, a partire dalle ore 16:00, sarà possibile prendere parte a una visita guidata tra strumenti musicali e suoni d’altri tempi, seguita da un laboratorio speciale: ‘Foriamo il cartone e componiamo Il Carnevale di Venezia’. Per costi e prenotazioni contattare lo 0547 32 34 25 oppure scrivere a promo@museomusicalia.it.