Cesena: a spasso nudo per strada prendeva a pugni le auto in sosta

In strada nudo, urlava frasi scommesse e picchiava sui cofani delle auto parcheggiate. Episodio inquietante, ieri verso le 17 in via Cavecchia, di fronte ad un bar di Calisese. Li vicino era appena iniziata la kermesse “L’Altro San Zvan”, ritrovo poetico con decine di presenti. Vista la violenza delle azioni e la contemporanea nudità integrale dell’uomo (conosciuto perché residente in zona) sono stati chiamati subito i carabinieri giunti con due gazzelle. La scena surreale è apparsa davanti a varie persone e qualcuno si è anche preoccupato molto, quando l’uomo urlando a squarciagola frasi sconnesse proseguiva a colpire a pugni le auto in sosta. I militari sono riusciti a calmarlo e con pazienza anche a spiegargli che si sarebbe dovuto rivestire. Poi hanno fatto intervenire il 118 per un controllo più approfondito: per lui si prospettava un ricovero coatto in Psichiatria.