Cesena, a scuola il 31 agosto: via al nuovo progetto per oltre 270 famiglie - Gallery

Oggi, lunedì 31 agosto, a Cesena ha preso il via la sperimentazione per l’apertura anticipata delle scuole primarie: oltre 270 famiglie hanno aderito all’iniziativa, che coinvolge cinque plessi, uno per ciascuna direzione didattica della città. Tra questi la scuola Anna Frank, dove questa mattina sono stati accolti circa 70 bambini. Gli spazi scolastici ospiteranno, dalle 8 alle 13 e senza costi per le famiglie, attività educative, laboratori, gioco, lettura e supporto nei compiti, gestiti da educatori e associazioni del terzo settore già attive sul territorio. “L’obiettivo è rispondere alle esigenze delle famiglie, in particolare di genitori e nonni impegnati con il lavoro, offrendo al tempo stesso ai bambini una proposta educativa di qualità” afferma l’assessora alla scuola e ai servizi educativi Maria Elena Baredi.