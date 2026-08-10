Cesena, a Sant’Egidio nasce una scuola da 14 milioni di euro: a settembre apre la nuova “Anna Frank”

Cesena si appresta a inaugurare una delle strutture scolastiche più all’avanguardia del Paese. Nel quartiere di Sant’Egidio, il cantiere per la nuova scuola secondaria di primo grado “Anna Frank” è ormai alle battute finali per garantire l’apertura delle porte agli studenti il prossimo 15 settembre. Costruito sulle ceneri del vecchio edificio degli anni ‘60, il nuovo plesso rappresenta uno dei progetti cardine finanziati dal PNRR per l’Amministrazione comunale, con un investimento complessivo che supera i 14,6 milioni di euro. L’opera, progettata dallo Studio Mynd Ingegneria di Bologna e strutturata per accogliere fino a 450 ragazzi divisi in 18 classi, punta su elevatissimi standard di sicurezza sismica, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. Soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri, che ha sottolineato come l’intervento restituisca al quartiere e all’intera città uno spazio moderno, sicuro e integrato con il territorio, inserendosi nel più ampio piano di rinnovamento dell’edilizia scolastica cesenate.