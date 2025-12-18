Cesena, a San Vittore una micro-foresta: nasce la “Tiny Forest”

Cesena rafforza il proprio impegno per la sostenibilità ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici con la realizzazione della prima Tiny Forest cittadina, un innovativo intervento di micro-forestazione urbana che potrebbe fiorire in un’area comunale a San Vittore. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale anche a seguito degli impegni assunti a livello internazionale, tra cui l’adesione al Green City Accord, e va ad affiancare progetti già realizzati come il bosco periurbano di via Machiavelli, nell’area denominata ‘Il fagiolo’, e la foresta urbana del Podere Sant’Anna.

“Con questa sperimentazione – commenta l’assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani – confermiamo l’impegno sul fronte della biodiversità per una città più verde in grado di coniugare qualità ambientale, innovazione e coinvolgimento della comunità. Questa piccola foresta che nascerà a San Vittore infatti, nel corso del prossimo anno, vedrà la partecipazione di più soggetti del territorio: uffici comunali, ma anche quartiere e scuole, che lavoreranno insieme alle fasi di piantumazione e di monitoraggio. È questa una sperimentazione destinata a diventare un modello replicabile per ampliare ulteriormente il patrimonio verde urbano della città”.

La Tiny Forest rappresenta un modello di forestazione urbana: non una semplice piantumazione, ma la creazione di un ecosistema complesso, ispirato al metodo Miyawaki, sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki. Il metodo prevede la messa a dimora ad alta densità di 15-30 specie autoctone tra alberi e arbusti, su un suolo rigenerato e arricchito di sostanza organica. In questo modo le piante crescono più rapidamente, sviluppandosi su più strati vegetali e favorendo nel tempo la biodiversità vegetale e faunistica anche in ambito urbano.

Il progetto è stato cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, nell’ambito di un avviso pubblico dedicato alla tutela e valorizzazione dell’ambiente. Per garantire la corretta progettazione e il coordinamento scientifico dell’intervento, il Comune di Cesena ha affidato il servizio a Tiny Forest Italia A.P.S., associazione specializzata nella diffusione del metodo Miyawaki in Italia e nella promozione della biofilia e della tutela ambientale attraverso progetti partecipati di forestazione urbana.