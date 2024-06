Cesena, a San Vittore nuovo attraversamento “sicur led” per i pedoni

Sicurezza stradale e dei pedoni. Prendono il via questa mattina i lavori di realizzazione di un plinto di fondazione per la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale con il sistema sicur led in via Settecrociari, all’interno del centro abitato di San Vittore, all’altezza del civico 6430. Nello specifico, così come fatto lungo la via Carlo Cattaneo, fino alla rotonda di Torre del Moro, e procedendo sulla via Emilia in direzione Forlì, anche in questo caso si procederà con la collocazione sotterranea di un cubo di cemento su cui verrà posato un palo di illuminazione pubblica con lampeggianti. La presenza di questo dispositivo consentirà ai pedoni di attraversare il tratto stradale in piena sicurezza.

Il funzionamento è semplice: quando la persona si avvicina al passaggio pedonale, le fotocellule rivelano la sua presenza sul marciapiede a ridosso dell’attraversamento. A questo punto si attivano i lampeggianti led ad elevata luminosità che allertano l’automobilista della presenza del pedone, permettendogli di rallentare e fermarsi in tempo.

I lavori, che saranno eseguiti dalla ditta Sear Costruzioni Stradali Spa di Cesena, richiedono alcune temporanee modifiche alla viabilità puntualmente indicate da apposita segnaletica stradale: la circolazione sarà infatti regolata da un senso unico alternato con semaforo o movieri.