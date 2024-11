Cesena, a San Vittore la filodiffusione entra a scuola con i Queen

Quella di ieri è stata un’altra giornata speciale per la rinnovata scuola primaria “Pascoli” di San Vittore, con l’inaugurazione ufficiale dell’impianto di filodiffusione. Un’idea innovativa per coinvolgere una volta di più gli alunni e renderli protagonisti attivi della loro scuola, allargando gli orizzonti sul mondo che li circonda. Grazie alla filodiffusione infatti, gli insegnanti di San Vittore coordinati dalla dirigente Simonetta Ferrari hanno ideato la rubrica “L’almanacco”, un appuntamento settimanale del venerdì in cui i bambini di ogni classe raccontano a turno un evento accaduto in passato nella stessa data. Un modo originale e innovativo per iniziare una giornata di scuola.

Presente all’inaugurazione anche l’assessora alla scuola Elena Baredi, che ieri mattina (eccezionalmente di giovedì) si è messa in gioco in prima persona come speaker della filodiffusione.

«Nella giornata di oggi (ieri, ndr) - ha detto l’assessora - celebriamo la possibilità di avere in questa scuola (l’unica del territorio cesenate, ndr) uno strumento prezioso come la filodiffusione. Lo definisco uno strumento prezioso perché ci permette di unire la scuola di questa piccola frazione al mondo intero. Tutti i bambini si prepareranno per ricordare un avvenimento che accadde nel mondo nel giorno in cui parleranno al microfono. Per esempio, oggi (ieri, ndr) io ho curato l’almanacco ricordando che il 21 novembre 1975, ovvero esattamente 49 anni fa, usciva l’album dei Queen “A Night at the Opera”, l’album che conteneva la celebre canzone “Bohemian Rapsody”. Tenere collegata la scuola di San Vittore con il mondo: a questo serve la filodiffusione».