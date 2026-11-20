Torna l’appuntamento con il Mercatino di Natale di Orizzonti, l’Organizzazione di Volontariato nata a Cesena che da anni sostiene realtà sanitarie, educative e agricole in diverse parti del mondo. Quest’anno il ricavato del Mercatino e dell’Asta di Natale sarà interamente devoluto a due importanti cause umanitarie: il sostegno alla popolazione di Gaza, attraverso l’opera di Padre Gabriel Romanelli, e il finanziamento di un progetto sanitario nelle zone terremotate del Venezuela.

L’apertura ufficiale dell’iniziativa si terrà sabato 21 novembre alle ore 16 a Palazzo Ghini (Corso Sozzi 39, Cesena). La cerimonia sarà presieduta dal vescovo di Cesena-Sarsina, Antonio Giuseppe Caiazzo, che impartirà la sua benedizione all’iniziativa e a tutti i partecipanti. Il Mercatino nasce dall’impegno costante di una ventina di volontarie che, durante tutto l’anno, si incontrano settimanalmente in un clima di amicizia e dedizione per rendere il mercatino un luogo di accoglienza ma anche uno spazio dove trovare oggetti speciali e artigianali.

Periodo di apertura. Dal 21 novembre al 23 dicembre dal lunedì al sabato: 9:30 – 12:30 / 15:30 – 19:00 - Domenica: 16:00 – 19:00