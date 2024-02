Cesena, a Palazzo Ghini riapre il ristorante self service

Bisognerà attendere il mese di marzo, ma le porte del ristorante self-service di palazzo Ghini riapriranno per tornare ad accogliere avventori della pausa pranzo e lo farà con un nuova gestione che porta la firma di Cibus, ristorante self service del Centro Coming, ai confini con Martorano. Dalle ceneri del C’entro, nascerà Ghini, un nome che rende omaggio al palazzo che lo accoglie.

Da fine luglio il C’entro non faceva più servizio al pubblico e a fine settembre scorso è arrivata la cessazione definitiva dell’attività da parte di Summertrade, la società che lo aveva in gestione, segnando così la chiusura di un capitolo lungo ventisei anni della ristorazione in centro storico.

Prima dell’esplosione degli esercizi pubblici, prima che le vetrine dei negozi venissero rimpiazzate da bar e ristoranti, quando il centro storico era ancora pieno di uffici e sede di diversi corsi universitari, il C’entro aveva, infatti saputo accreditarsi come punto di riferimento per chi cercava una pausa pranzo veloce senza rinunciare alla qualità.

Negli ultimi anni mentre il centro storico cambiava volto, quel progetto aveva cominciato ad accusare fatica e gli anni della pandemia hanno segnato il punto di non ritorno che ha portato infine Summertrade a decidere di lasciare.

Dopo mesi di fermo ora luci e fornelli stanno per riaccendersi. In questi giorni sono apparsi i primi cartelloni pubblicitari nelle strade della città e le prime comunicazioni sui canali social come primi indizi di un progetto ormai pronto ad essere raccontato e condivise. A scrivere questo nuovo capitolo della storia di palazzo Ghini e della pausa pranzo in centro sarà la stessa gestione che vent’anni fa diede vita al ristorante self service Cibus, portando la qualità nella ristorazione self service in una zona della città, quella delle concessionarie, dove nel 2004 l’offerta gastronomica era prossima allo zero, e che negli anni ha saputo continuare a crescere guadagnandosi la stima e l’affetto di tanti clienti.