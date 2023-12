Cesena, a Olidata la certificazione per la parità di genere

Il Gruppo Olidata, grazie alla sua controllata Sferanet, ottiene la certificazione per la parità di genere. “Un riconoscimento per un gruppo composto da circa 130 dipendenti - sottolinea una nota dell’azienda - che da pochi mesi ha lanciato una campagna di recruiting e che sta promuovendo il merito inserendo numerosi giovani tra le sue fila (già oggi l’età media è decisamente inferiore rispetto a numerose realtà italiane, si attesta infatti a 39 anni).

L’impegno del Gruppo, riconosciuto dall’Ente certificatore Accredia, si sviluppa in diverse aree: dalla sensibilizzazione dei propri dipendenti ad una serie di politiche che promuovono l’inclusione (a partire dalla fase di selezione), passando per la presenza femminile nei ruoli apicali. Tra queste spiccano l’AD di Sferanet (società controllata da Olidata), la sua Direttrice Legale, la Direttrice HR, la CEO della controllata I.Con, la Direttrice Investor Relations e 2 membri del CdA dell’intero gruppo. Ci sono poi donne alla guida di funzioni aziendali innovative e di primaria importanza, su tutte quella legata all’Intelligenza Artificiale, su cui Olidata sta investendo per ampliare il proprio business e guidare la trasformazione digitale in atto.

Presenza non cosÌ comune, specie nel settore tecnologico, dovuta ad un forte lavoro culturale, oggi uno dei punti forti di Olidata: l’azienda ha intrapreso diverse iniziative formative dedicate a tutte le sue persone, vertici compresi, per abbattere le barriere e gli stereotipi”.