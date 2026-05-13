Cesena, “A maggio non basta un fiore”: scrittori e scrittrice entrano nelle scuole

Cesena
  • 13 maggio 2026
Cesena, “A maggio non basta un fiore”: scrittori e scrittrice entrano nelle scuole

Dopo la tappa zero del 20 aprile con protagonista Isabella Leardini, autrice del libro ‘Domare il drago’, prende avvio a Cesena la seconda edizione di ‘A maggio non basta un fiore’, la rassegna dedicata all’incontro tra le scuole della città e scrittori e scrittrici del panorama editoriale italiano.

L’iniziativa, in programma da lunedì 18 a venerdì 22 maggio, è promossa dall’Assessorato alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia insieme al CNIS Cesena, al Centro Studi Servizi Educativi ‘Gianfranco Zavalloni’, alle scuole cittadine e alle librerie Giunti al Punto, Mondadori e Viale dei Ciliegi, con l’obiettivo di avvicinare studenti di ogni ordine e grado alla lettura e al dialogo con gli autori.

“In questa settimana, nei parchi e in tanti altri luoghi della nostra città – commenta l’assessora Maria Elena Baredi – prende vita l’iniziativa ‘Nati per leggere’, pensata per favorire l’incontro tra i più piccoli e il mondo della lettura. ‘A maggio non basta un fiore’ si lega direttamente a questa preziosa esperienza, nata proprio a Cesena, introducendo però un elemento speciale: saranno le autrici e gli autori stessi a dare voce alle pagine dei loro libri, incontrando studenti e studentesse nelle scuole della città, condividendo storie, esperienze e messaggi capaci di lasciare un segno. Dopo il successo della prima edizione, insieme ai partner della rassegna abbiamo scelto di proseguire questo percorso, che culminerà in una festa pubblica aperta alla cittadinanza nel Chiostro di San Francesco”.

Gli incontri nelle scuole

Il calendario prenderà il via lunedì 18 maggio con l’incontro della Scuola primaria Don Baronio con la scrittrice Alice Keller; martedì 19 maggio sarà la volta della Primaria di Borello con Laura Bellanova. Mercoledì 21 maggio numerosi appuntamenti coinvolgeranno le scuole dell’infanzia comunali Oltresavio e Macerone con Agnese Baruzzi, la scuola dell’infanzia statale ‘Sergio Mariani’ con Carlotta Gruppioni, la Primaria ‘G. Pascoli’ con Stefano Bordiglioni e nuovamente la Primaria di Borello con Laura Bellanova. Giovedì 22 maggio gli incontri proseguiranno con il Liceo Linguistico ‘Ilaria Alpi’ che ospiterà Paolo Malaguti, il Liceo scientifico ‘Righi’ con Brian Foschi e l’Istituto Tecnico ‘Garibaldi-Da Vinci’ con Stefano Conte.

Evento pubblico al chiostro di San Francesco

La rassegna si concluderà venerdì 22 maggio, dalle ore 16:45 alle 19:00, al Chiostro di San Francesco, con l’evento pubblico ‘La scuola si racconta alla città’, momento finale aperto alla cittadinanza per condividere esperienze, racconti e attività nate durante il progetto. In questa cornice le ragazze e i ragazzi avranno la possibilità di diventare veri protagonisti: insieme alle autrici e agli autori incontrati nel corso della settimana si racconteranno alla città portando in piazza le storie lette, le emozioni vissute e le riflessioni condivise. La festa avrà inizio con il flash mob della Wind Orchestra. A seguire i saluti dell’assessora Baredi e dialogo con gli autori ospiti di questa seconda edizione. Il pomeriggio volgerà a termine con la Wind Orchestra: ‘La musica linguaggio poetico’ e con il poeta e scrittore Franco Arminio.

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