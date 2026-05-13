Cesena, “A maggio non basta un fiore”: scrittori e scrittrice entrano nelle scuole

Dopo la tappa zero del 20 aprile con protagonista Isabella Leardini, autrice del libro ‘Domare il drago’, prende avvio a Cesena la seconda edizione di ‘A maggio non basta un fiore’, la rassegna dedicata all’incontro tra le scuole della città e scrittori e scrittrici del panorama editoriale italiano.

L’iniziativa, in programma da lunedì 18 a venerdì 22 maggio, è promossa dall’Assessorato alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia insieme al CNIS Cesena, al Centro Studi Servizi Educativi ‘Gianfranco Zavalloni’, alle scuole cittadine e alle librerie Giunti al Punto, Mondadori e Viale dei Ciliegi, con l’obiettivo di avvicinare studenti di ogni ordine e grado alla lettura e al dialogo con gli autori.

“In questa settimana, nei parchi e in tanti altri luoghi della nostra città – commenta l’assessora Maria Elena Baredi – prende vita l’iniziativa ‘Nati per leggere’, pensata per favorire l’incontro tra i più piccoli e il mondo della lettura. ‘A maggio non basta un fiore’ si lega direttamente a questa preziosa esperienza, nata proprio a Cesena, introducendo però un elemento speciale: saranno le autrici e gli autori stessi a dare voce alle pagine dei loro libri, incontrando studenti e studentesse nelle scuole della città, condividendo storie, esperienze e messaggi capaci di lasciare un segno. Dopo il successo della prima edizione, insieme ai partner della rassegna abbiamo scelto di proseguire questo percorso, che culminerà in una festa pubblica aperta alla cittadinanza nel Chiostro di San Francesco”.