Cesena, “A maggio non basta un fiore”: il valore della letteratura raccontata ai giovani

Cesena saluta il mese della rinascita all’insegna della letteratura, protagonista indiscussa dell’iniziativa “A maggio non basta un fiore”. Un progetto di promozione della lettura che vede protagonisti studenti, insegnanti, autori e famiglie in una serie di incontri, laboratori e momenti di riflessione. Il momento clou della rassegna si terrà mercoledì 28 maggio, dalle ore 18.30, presso Corte Dandini, con un evento rivolto a tutta la cittadinanza.

Maggio segna il passaggio verso l’estate e la conclusione dell’anno scolastico, con il suo carico di esperienze, attività e percorsi educativi. A Cesena, quest’anno, il mese si chiuderà con un nuovo appuntamento culturale che mette in dialogo scuola e città attraverso il linguaggio della letteratura e della poesia. Nasce così la prima edizione della rassegna ‘A maggio non basta un fiore – Un libro fra scuola e città’, progetto di promozione della lettura che coinvolge studenti, insegnanti, autori, poeti e famiglie in una rete viva di incontri, laboratori e momenti di riflessione condivisa, all’insegna della parola scritta, orale e vissuta. La rassegna è il risultato di una sinergia tra l’Assessorato alla Scuola e ai Servizi per l’Infanzia del Comune, il Cnis sede di Cesena il Centro studi servizi educativi ‘Gianfranco Zavalloni’, le scuole del territorio e la libreria ‘Giunti al Punto’, con il contributo attivo di altre realtà locali.

“Con questa prima edizione di ‘A maggio non basta un fiore’, titolo tratto da una poesia di Giovanni Pascoli, vogliamo affermare con forza quanto sia essenziale rivolgerci a qualcosa di più grande. Per noi, questo qualcosa è la letteratura”, commenta l’assessora alla Scuola, Maria Elena Baredi. “Nei libri – prosegue – troviamo le parole giuste per dare nome ai sentimenti, scopriamo un immenso baule di possibilità linguistiche che ci aiutano a stare meglio, a comprendere noi stessi e il mondo. Un bel libro è un’occasione continua di crescita, e le opportunità che la letteratura ci offre sono straordinarie. Questo vogliamo comunicarlo non solo alle scuole, ma a tutta la città. È questo il senso del calendario di appuntamenti che proponiamo”.