Cesena, a Formignano inaugura il sentiero “Il pensiero dei minatori”

Un angolo di Romagna sempre più da valorizzare. La città di Cesena riaccende i riflettori sul sito minerario di Formignano, piccola località collinare della Valle del Savio, soprastante il quartiere di Borello, sede fino al 1962 di un’importante miniera di zolfo la cui chiusura definitiva e il conseguente abbandono dell’impianto hanno comportato un rapido declino delle infrastruttura. L’occasione è fornita da un gruppo di cittadini residenti a Formignano che, tramite il supporto del Quartiere Borello, dell’Amministrazione comunale di Cesena, dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e della “Società di ricerca e studio della Romagna mineraria”, domenica 28 aprile inaugurerà il sentiero “Il pensiero dei minatori”.

Questo nuovo progetto, raccontano i cittadini promotori, nasce da un sogno che si è trasformato in un’idea condivisa con lo scopo di rianimare, e valorizzare, questo territorio rimasto per molti anni al centro della vita pubblica e produttiva cesenate. Nel corso della mattinata di domenica, che avrà inizio alle ore 08:45 nella piazzetta dedicata ai Minatori, di fronte il circolo “La Miniera”, sarà inaugurato il sentiero dedicato ai lavoratori e a tutti coloro che hanno reso Formignano un punto di riferimento per l’economia locale. A seguire, tutti i partecipanti si muoveranno lungo un percorso di 4 chilometri (della durata complessiva di un’ora e mezza) che si concluderà nella piazza di Formignano. Gli appassionati delle camminate inoltre potranno decidere di mettersi alla prova con il percorso più lungo (6 chilometri). Al termine delle attività proposte ai partecipanti sarà proposto di pranzare presso il Circolo La Miniera (è consigliata la prenotazione al numero 347 4111567). In caso di maltempo l’esperienza sarà rimandata al 5 maggio.