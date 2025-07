Cesena, a Fattore R il premio Nobel Daron Acemoğlu

CESENA. Fattore R - Romagna Economic Forum, in programma venerdì 26 settembre prossimo al Teatro Bonci di Cesena, avrà come ospite il premio Nobel per l’Economia 2024 Daron Acemoğlu. Giunto alla IX edizione, il Forum si conferma quale momento di incontro per imprese, istituzioni e associazioni di categoria per delineare le strategie per la crescita della Romagna. A oggi sono stati oltre 200 gli imprenditori e gli attori del territorio che si sono confrontati nelle varie edizioni ponendo al centro importanti temi quali ambiente, sostenibilità, governance, innovazione, talenti, distretti territoriali e tanto altro.

Il Forum è stato presentato questa mattina alla Biblioteca Malatestiana di Cesena alla presenza di Roberta Frisoni Assessora al Turismo e Commercio Regione Emilia-Romagna (in collegamento), Enzo Lattuca Sindaco di Cesena, Carlo Battistini Presidente della Camera di Commercio della Romagna, Giorgio Guberti Presidente della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna, Lorenzo Tersi Consigliere Cesena Fiera con delega Fattore R, Cecilia Bavera, Responsabile Direzione Regionale Emilia Est-Romagna di BPER Banca. Presenti in sala i rappresentanti delle associazioni e organizzazioni economiche della Romagna.

L’edizione 2025 di Fattore R si presenta con una novità a livello istituzionale: l’adesione e il sostegno della Regione Emilia-Romagna tra i promotori ed organizzatori dell’evento, insieme a Camera di Commercio della Romagna, Camera di Commercio Ferrara Ravenna, Cesena Fiera, BPER Banca, e il coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali dell’area della Romagna.

Tema al centro della nona edizione: “Romagna: investimenti che generano futuro”. Più nel dettaglio, Fattore R pone il suo focus sul tema degli “investimenti” ad ampio raggio, sugli aspetti strategici per la crescita del territorio: infrastrutture ed energia, a sostegno della crescita delle imprese; finanza, al servizio degli investimenti delle imprese; attrattività dei talenti, per la valorizzazione del capitale umano, senza il quale non è possibile lo sviluppo economico e sociale

A stimolare la riflessione sarà in particolare la presenza del Premio Nobel per l’Economia 2024, Daron Acemoğlu. Tra i dieci economisti più citati al mondo, le sue analisi hanno posto lo sguardo sulla crescita dell’economia, le disuguaglianze nella distribuzione del reddito, sino alla formazione dei lavoratori e il ruolo della politica e delle élite.

La presenza di Acemoğlu si inserisce nella scia di importanti contributi di Premi Nobel a Fattore R, che nelle edizioni passate ha visto la partecipazione degli economisti americani Michael Spence (edizione 2021), Joseph Stiglitz (2020) ed Eric Maskin (2018), nonché la presenza nella prima edizione del Forum (2017) di un personaggio di fama mondiale come il compianto economista francese Jean-Paul Fitoussi.