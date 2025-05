In memoria della disastrosa alluvione del 16 maggio 2023, circa 250 persone si sono ritrovate a San Rocco e stanno prendendo parte questa sera a una fiaccolata guidata dal vescovo Antonio Giusepe Caiazzo, che ha impartito anche una benedizione al fiume Savio. Tra i presenti il vice sindaco Christian Castorri e la consigliera regionale Francesca Lucchi. AI ritorno, momento conviviale in parrocchia, con ciambella ed albana per tutti.