Premio alla carriera di imprenditore artigiano per il cesenate Walther Targhini, che ha compiuto i 50 anni di attività, dapprima affiancando il padre Marino, che avviò l’attività alla fine della guerra, poi ereditando il timone dell’azienda di vendita e riparazione di motocicli

e veicoli di trasporto leggero. La targa è stata consegnata dal vicesegretario di Confartigianato Cesena (a cui la ditta è storicamente associata) Riccardo Cappelli insieme a Simona Morghenti e Cristiana Suzzi.

”A 72 anni – afferma Targhini – anche se per fortuna sono ancora in buona forma, è giunto il momento di lasciare la ‘Targhini snc’ dopo un’intera vita in officina, fin da quando ero poco più che bambino e ho imparato il mestiere dal babbo. La prima sede venne aperta in via

Battisti, poi ci fu il trasferimento in via Cattolica. Dal 2010 l’officina si è ampliata in via Romea. Sono stati decenni di crescita costante”.

“Uno dei motivi di maggior soddisfazione – prosegue Targhini - è quello di aver sempre avuto bravi collaboratori e ancor più lo è il fatto che lascio l’impresa in ottime mani, al mio socio Anthony Rossetti. Lo assunsi nel 1997, era un ragazzino ed è diventato bravissimo, sino ad affiancarmi come socio. La trasmissione d’impresa e il ricambio generazionale avviene dunque in mani sicure ed molto rassicurante, visto che si tratta di quello che in tanti anni è stato creato da mio padre e da me. Nel nostro mestiere servono progettualità, dinamismo, la capacità di prefiggersi continuamente nuovi obiettivi”.

“Le altre soddisfazioni di tanti anni di lavoro? Aver sempre lavorato con passione – risponde Targhini – e, come dicevo, aver stabilito con i giovani collaboratori rapporti sempre positivi e costruttivi che li hanno aiutati a crescere. Adesso mi dedicherò alle mie passioni, alla mia nipotina Camilla, e non mancherò di andare a fare qualche saluto in officina”.

“Questi anni a fianco di Walther Targhini - mette in luce Anthony Rossetti - sono stati professionalmente molto importanti ed ora proseguiremo l’impegno nel segno della continuità aperti all’innovazione per essere al passo con i tempi”.