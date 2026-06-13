Cesena, a 50 anni dalla maturità gli ex alunni del “Serra” tornano in gita insieme

Qualche capello in meno, qualche acciacco in più, ma l’entusiasmo e la voglia di stare insieme è la stessa di quando frequentavano il “Serra”. Una ventina di ragazzi della 5ª D si sono ritrovati 50 anni dopo l’esame di maturità. Per farlo hanno avuto un’idea originale: noleggiare un pullman e passare una giornata assieme nelle Marche. Un po’, anche, per rivivere il clima delle gite scolastiche. Come metà hanno scelto Fano. Per raggiungerlo hanno optato per la strada panoramica. Prima si sono fermati a Fiorenzuola di Focara, posto citato da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Dopo aver fatto una passeggiata e scattato un po’ di foto si sono diretti verso Fano. Nuova camminata fino al porto. Poi il pranzo al ristorante La Quinta. A tavola rievocati gli anni della scuola, ma sempre in tono scherzoso. Mai con malinconia. Ricordato anche l’entusiasmo che ha accompagnato l’ottenimento del diploma, inevitabile il ricordo delle interrogazioni, in particolare quelle nelle quali non si era particolarmente preparati.