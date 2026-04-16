Cesena, a 20 anni salva la vita a un uomo colpito da arresto cardiaco: “Un volontario pieno di valori”

Un salvataggio provvidenziale in pieno centro a Cesena. Il presidente del Comitato di Cesena della Croce Rossa Italiana Paolo Ricci, ha voluto incontrare personalmente il volontario Giulio Foschi per congratularsi con lui per il tempestivo e determinante intervento che, alcune settimane fa, ha contribuito a salvare la vita a un uomo colpito da arresto cardiaco in pieno centro storico, durante il mercato ambulante.

Giulio Foschi, di appena 20 anni, si trovava in centro quando ha ricevuto sul proprio smartphone una segnalazione tramite l’App DAE Responder, un sistema che allerta i soccorritori nelle vicinanze in caso di sospetto arresto cardiaco. Senza esitazione, Giulio ha confermato la propria disponibilità e si è diretto verso il luogo indicato.

Giunto sul posto, si è alternato nell’effettuazione del massaggio cardiaco con il personale dell’automedica del 118 nel frattempo intervenuta, fino alla ripresa dei parametri vitali della persona e all’arrivo dell’ambulanza.

Un intervento rapido, competente e fondamentale, che testimonia l’importanza della formazione e della presenza capillare dei volontari CRI sul territorio.

“Ho voluto incontrare Giulio – commenta il presidente Ricci – perché rappresenta al meglio i valori e l’impegno dei nostri volontari. La preparazione che ricevono attraverso corsi specifici permette loro di intervenire con prontezza ed efficacia, diventando una risorsa preziosa per tutta la comunità. Non solo nelle emergenze, ma anche nelle numerose attività e iniziative che il Comitato porta avanti durante tutto l’anno”.

Proprio in questo periodo, il Comitato di Cesena della Croce Rossa Italiana si prepara ad accogliere nuovi volontari. Il prossimo corso base CRI prenderà il via il 13 maggio 2026, rappresentando un’opportunità per conoscere da vicino la missione dell’Associazione e apprendere le principali tecniche di primo soccorso.

La presentazione del corso si terrà mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 20, presso la sede CRI di Cesena, in via Ravennate 860. Al termine del percorso formativo e del superamento dell’esame finale, i partecipanti riceveranno il tesserino CRI e diventeranno ufficialmente volontari della Croce Rossa Italiana.

Per informazioni e iscrizioni: corsi@cricesena.it - www.cricesena.it