Cesena, a 20 anni Rebecca fonda un atelier: “La mia sfida alla moda ripetitiva”

La stilista ventenne e cesenate Rebecca Mastini ha fondato il suo nuovo atelier. Si chiama “Quattordicidiciotto” ed è un progetto che è insieme brand, manifesto estetico e dichiarazione di guerra all’omologazione. Dopo il diploma al liceo classico, si è iscritta alla Scuola di moda di Cesena. Ma ben presto ha intuito che quel percorso rischiava di allontanarla dall’idea di creatività radicale che aveva in mente. Tra tentativi, bozze e notti di lavoro, lo scorso settembre ha lanciato “Quattordicidiciotto”. «Ero alla ricerca di uno spazio in cui esprimere la mia identità di linguaggio», spiega. Non un semplice marchio, ma una sfida alla «moda ripetitiva e incatenata ai modelli del passato». Asimmetrie, abbinamenti inattesi, scarti, ciò che altrove verrebbe scartato, viene rimesso al centro da Mastini. A testimonianza che per uscire da un crisi «serve il coraggio di trasformare ciò che stona nel proprio segno distintivo».