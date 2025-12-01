Cesena, a 18 anni Erika ha vinto la sua battaglia e ora vuole aiutare gli altri

«Non fuggire dal dolore: se lo accogli e lo riconosci, diventa forza per sé stessi e per gli altri». È stato questo il principale messaggio che Erika Gollinucci, diciottenne che vive coi suoi genitori affidatari a Cesena, dove frequenta il liceo “Monti”, ha voluto trasmettere presentando il suo libro “Perdersi nel buio”. È un’autobiografia nata da riflessioni e pagine di diario sorte durante il periodo di ricovero a seguito di una profonda depressione. Con il supporto della famiglia, dei medici e degli educatori, Erika è riuscita nell’ultimo anno a rischiarare questo buio interiore. «È importante scavare dentro se stessi – racconta – per dare un senso e un nome al proprio dolore. Solo così lo si può affrontare. Quel buio che mi divorava sono riuscita a superarlo grazie al sostegno di chi mi è stato vicino. Ogni scelta è stato un passo importante, un atto di coraggio. Ora che posso muovermi e ritagliarmi spazi personali, questo buio lo percepisco come un vecchio amico. Le cicatrici rimangono, ma le porto avanti con dignità». Alle presentazioni pubbliche del suo libro Erika spiega che «realizzare un’autobiografia significa mettersi a nudo. Alcune verità ho fatto fatica a metterle giù, ma non volevo rimanesse solo un dolore interiore. Scrivere è stato un dialogo lento con me stessa, e allo stesso tempo mi ha permesso di costruire ponti con chi accoglierà queste righe. Con la pubblicazione di “Perdersi nel buio” ho smarrito la certezza di poter controllare tutto, ma allo stesso tempo ho guadagnato la libertà e la fiducia nel raccontarmi. Se anche una sola persona riesce a ritrovare la luce grazie a questa autobiografia, allora il fine ultimo di questo libro sarà raggiunto». Infine, la giovanissima scrittrice ha confidato ai presenti il suo sogno: diventare psicoterapeuta, per aiutare gli altri a superare quel buio che ha tentato di fermarla. Il libro è disponibile nelle librerie e sulle piattaforme dei principali mercati online.