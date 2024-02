Cesena, a 101 anni supera con successo un intervento chirurgico: “L’età non è per forza legata alla fragilità”

Lieto fine per un ultracentenario di Cesena, corso al Pronto soccorso dell’ospedale Bufalini. A 101 anni ha superato infatti con successo un intervento chirurgico d’urgenza per un’occlusione intestinale. L’anziano paziente è arrivato infatti qualche settimana fa in pronto soccorso dove le indagini cliniche hanno confermato la diagnosi. E così, nel giro di brevissimo tempo, a dispetto dell’età avanzata, è stato preso in carico dall’equipe dell’unità operativa di Chirurgia generale e d’urgenza e sottoposto a un intervento chirurgico in regime d’urgenza. L’operazione è andata bene, spiegano dall’Ausl Romagna, e dopo un periodo di convalescenza il paziente è stato regolarmente dimesso al domicilio. “Si è ormai consolidato in letteratura il concetto di come l’età sia un parametro di per sé non totalmente correlato alla fragilità del paziente”, commenta Fausto Catena, direttore dell’unità operativa di Chirurgia generale e d’urgenza dell’Ospedale Bufalini, precisando che “è fondamentale stabilire l’intervento più appropriato per ogni singolo paziente sulla base di score dedicati di fragilità”. L’intervento, nello specifico, “è stato eseguito in anestesia spinale - prosegue il chirurgo- grazie alla stretta collaborazione con l’equipe anestesiologica diretta da Vanni Agnoletti”. Infine, l’azienda fa sapere che la Chirurgia generale del Bufalini è fortemente impegnata nella ricerca in ambito di chirurgia geriatrica, grazie alla collaborazione con la Società italiana di chirurgia geriatrica e con la Società italiana di chirurgia, di cui è centro di riferimento per la Scuola nazionale di Chirurgia geriatrica. Inoltre, Fausto Catena e Carlo Vallicelli sono editor della rivista internazionale “Surgery in Geriatrics and Frailty” dedicata allo studio della chirurgia nell’anziano.