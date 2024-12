Cesena, 90enne perde l’orientamento in Toscana e va a sbattere a Diegaro

Da Sesto Fiorentino ha iniziato a guidare la sua Panda gialla. Ed è andata in stato confusionale al punto da essere ritrovata soltanto... quando è finita fuori strada a Cesena. Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di una pensionata 90enne scomparsa sabato da Sesto Fiorentino. A rintracciarla domenica mattina è stata la Polizia locale di Cesena messa in allarme dalla chiamata di un utente che aveva visto l’auto incidentata in uno spazio isolato a margine della via Maccanone a Diegaro. Pur in stato confusionale, la donna è apparsa in buone condizioni generali di salute. Gli agenti, intervenuti prontamente, l’hanno trasportata al Bufalini per gli accertamenti necessari, dove è stata raggiunta dai suoi familiari. E dove si trova ancora precauzionalmente sotto osservazione clinica all’Obi del Pronto soccorso.

Le operazioni di ricerca erano scattate in Toscana subito dopo la scomparsa, e sono state coordinate dalla Prefettura di Firenze nell’ambito del piano provinciale per le persone scomparse. Secondo le ricostruzioni, la donna sabato pomeriggio si trovava con un familiare ad un bar di Sesto Fiorentino. Poi si era recata presso un mercatino in via Primo Maggio. Attorno alle 17:30 era salita a bordo della sua Fiat Panda gialla per rientrare a casa, dirigendosi verso la frazione di Colonnata. Da quel momento non se ne era saputo più nulla ed è “ricomparsa” a Cesena: finita fuori strada con la sua Panda, aveva perso l’orientamento e non sapeva di essere a più di 120 chilometri da casa.