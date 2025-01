Cesena, 692 incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale nel 2024

In occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, sono stati presentati i dati relativi all’attività svolta nel corso del 2024 dagli agenti del Comando ‘Fiorini’ di via Dell’Amore che operano sul territorio comunale di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno. Numeri importanti sono stati restituiti dai comparti di polizia stradale, con ben 5.850 automobilisti fermati e controllati, 692 incidenti stradali rilevati e 42 ritiri di patente, e dalla polizia amministrativa che da gennaio a dicembre ha effettuato 8.466 accertamenti anagrafici. Sul fronte dell’attività giudiziaria invece sono 158 le comunicazioni delle notizie di reati riguardanti, nel dettaglio, l’ambito stradale (91), il patrimonio (22), spaccio di stupefacenti (21). Da quest’ultimo dato ne consegue un sequestro complessivo di 86,2 grammi di droga sequestrata, di 5 corpi di reato e di 12 automobili rubate (recuperate). Ricca anche l’attività sul fronte della tutela ambientale con 284 verbali notificati per scorretto conferimento dei rifiuti urbani e 12 denunce per reati ambientali.