Cesena, 650 anni dall’eccidio del 1377: un memoriale alla Rocca, convegni e un saggio per ricordare la strage

A 650 anni dall’eccidio che nel febbraio 1377 sconvolse l’Europa medievale, Cesena si prepara a onorare le vittime di una delle pagine più drammatiche della propria storia. L’amministrazione comunale e il Centro Studi Olim Flaminia hanno infatti unito le forze per dar vita a “Cesena 1377. La strage che sconvolse l’Europa medievale”, il progetto scientifico e culturale ideato e curato da Andrea Antonioli con il patrocinio, tra gli altri, del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna.

Il programma, pensato per risarcire una ferita storica e rafforzare l’identità collettiva, si svilupperà lungo tutto il 2027 lungo tre direttrici principali. Si partirà con un ciclo di convegni e incontri pubblici in città e in altre località italiane, affiancato dalla collocazione di un memoriale permanente - composto da una lapide e un pannello didascalico - nella parte alta della Rocca. Cuore scientifico dell’iniziativa sarà inoltre un saggio storico-divulgativo firmato dallo stesso Antonioli, frutto di un’accurata indagine su fonti inedite italiane e francesi.

Attraverso lo studio delle Gestes di Guillaume de la Penne, il volume rilegge la furia delle truppe bretoni guidate dal cardinale Roberto di Ginevra e delle milizie di Giovanni Acuto direttamente dal punto di vista degli assalitori, ricostruendo al contempo una vera e propria topografia cittadina della violenza e la successiva rinascita sotto Galeotto Malatesta. Come sottolinea Antonioli, si tratta di un’operazione di verità storica e risarcimento etico per strappare all’oblio una tragedia che segnò i destini del continente.