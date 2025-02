Cesena, 622 bambine e bambini in prima elementare dal prossimo settembre

Sono 622 le bambine e i bambini cesenati che il prossimo settembre arriveranno in prima elementare dando avvio al percorso di studi che segue alla scuola dell’infanzia. Ben 797 ragazze e ragazzi proseguiranno invece gli studi alla scuola secondaria di primo grado. Sono questi i dati raccolti dall’Ufficio Scuola del Comune di Cesena a conclusione del periodo dedicato alle iscrizioni. “Lavorare all’avvio del prossimo anno scolastico – commenta l’assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi – ci dà modo di tracciare con largo anticipo il nuovo percorso di studi che intraprenderanno oltre 1.400 bambini e ragazzi residenti a Cesena. In queste settimane, continueremo a confrontarci con le dirigenze scolastiche delle scuole elementari e medie, e non meno alle secondarie di secondo grado, coninsegnanti e famiglie, in relazione alla costituzione delle classi e a tutto ciò che attiene al piano didattico compreso il tempo pieno, importante esperienza che va incontro ai bisogni delle famiglie”.