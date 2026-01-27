Cesena, 536 beni ritrovati nel 2025, dalle bici ai tablet

CESENA. Nel corso del 2025, la Polizia Locale di Cesena ha svolto una costante attività di recupero e gestione di oggetti, documenti e beni rinvenuti sul territorio, che vengono puntualmente depositati in locali dedicati e custoditi in attesa che il legittimo proprietario ne reclami il possesso, dimostrandone l’appartenenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Complessivamente, da gennaio a dicembre sono stati rinvenuti e presi in carico 536 beni, così suddivisi: 198 oggetti (tra cui telefoni cellulari, portafogli, orologi e tablet), 297 documenti (carte di identità, patenti, tessere sanitarie, carte di credito e altri titoli), 25 tra targhe e carte di circolazione, 16 biciclette e monopattini.

Grazie all’attività di verifica e contatto con gli aventi diritto, in 394 casi i beni sono stati restituiti ai legittimi proprietari, includendo. I restanti sono tuttora in gestione o sono stati trattati secondo le procedure previste (trasmissione ad altre Amministrazioni competenti o distruzione nei casi consentiti).

«Questa attività che viene svolta dal Comando di via Dell’Amore ormai da qualche anno – commenta l’Assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini – conferma l’impegno della Polizia locale nella tutela dei cittadini e nella corretta gestione dei beni rinvenuti, garantendo trasparenza, sicurezza e rispetto delle disposizioni di legge. A questo proposito è bene ricordare che è indispensabile da parte dei cittadini presentare denuncia, al fine di contrastare il fenomeno dei furti ma anche di consentire alle forze dell’ordine di attivarsi con tutti gli strumenti di indagine a loro disposizione per restituire gli oggetti ai legittimi proprietari. La presentazione della denuncia, specialmente con foto allegata, consente infatti di poter rintracciare molto più facilmente il proprietario nel caso del ritrovamento del bene smarrito o sottratto».

A partire dal mese di dicembre 2023 il servizio di ricezione, catalogazione, custodia, pubblicazione e restituzione dei beni smarriti, è stato assegnato al Comando di via Dell’Amore, in precedenza invece era gestito direttamente dal Comune. Inoltre, collegandosi al sito dell’Ente è possibile reperire le informazioni utili ai cittadini che si imbattono in oggetti e che intendono avviare la procedura. In caso di ritrovamento/smarrimento di un oggetto è possibile rivolgersi all’Urp della Polizia Locale. Se un bene ritrovato non viene reclamato dal proprietario entro il termine di legge previsto, un anno e quindici giorni, diventa di proprietà della persona che lo ha ritrovato.

Cosa fare? Nel momento in cui il cittadino ritrova l’oggetto deve consegnarlo il prima possibile all’ufficio URP della Polizia Locale previo appuntamento, indicando le circostanze del ritrovamento. Successivamente, dopo aver eseguito le possibili indagini d’iniziativa, sull’Albo pretorio del Comune sarà pubblicato l’elenco degli oggetti rinvenuti al fine di favorire comunque la ricerca del legittimo proprietario che dovrà presentarsi personalmente in via Dell’Amore 19 munito di documento d’identità valido, fornendo una descrizione dettagliata dell’oggetto smarrito e presentando relativa denuncia di smarrimento o furto, se depositata.

Chiunque abbia smarrito o gli sia stato sottratto un oggetto di qualsiasi genere può rivolgersi per informazioni presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Natale Dell’Amore, 19, aperto al pubblico il martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle ore 12, e il giovedì, dalle 15.30 alle 18.30. La persona deve presentarsi previo appuntamento da richiedere a oggettirinvenuti@comune.cesena.fc.it.