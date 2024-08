Cesena, 5 milioni di investimenti per la “fabbrica di insetti” Bioplanet

Nuove serre e strutture produttive per un investimento di circa 5 milioni di euro. Bioplanet punta in alto dopo essere entrata un anno fa in Cbc Europe, multinazionale giapponese che comprende anche l’agricoltura tramite i rami di azienda Biogard e, appunto, Bioplanet, la fabbrica di insetti che ha sede a Diegaro.

Nei giorni scorsi, il consigliere delegato di Cbc Europe Vittorio Veronelli ha partecipato alla tradizionale festa d’estate che Bioplanet organizza con i dipendenti. «La scelta di integrare Bioplanet in Cbc – ha affermato Veronelli – si è rivelata giusta. Il comparto agricoltura di Cbc, già importante con Biogard, è andato a completarsi grazie a Bioplanet, in un’ottica di crescita a favore della difesa biologica delle coltivazioni. E ritengo che la lotta con gli insetti utili sia il metodo di controllo biologico più elegante che esista».

Nel dettaglio, l’investimento previsto nel breve periodo è di circa 5 milioni di euro per realizzare 2600 metri quadrati di serre e mille metri quadrati di spazio coperto per nuove celle automatizzate.

Manuel Manduchi, responsabile di produzione di Bioplanet, ha spiegato: «Grazie a Cbc possiamo programmare una crescita importante. E tramite la rete di vendita di Biogard abbiamo le potenzialità per raggiungere aziende agricole non solo in Italia, ma in tutto il mondo, in maniera maggiore rispetto a prima. Ad esempio, grazie a questo accordo abbiamo già ampliato i nostri orizzonti: abbiamo chiesto e ottenuto l’autorizzazione per vendere i nostri fitoseidi anche in Giappone. Dal punto di vista produttivo, grazie al nuovo investimento in nuove serre, aumenteremo la produzione di Phytoseiulus persimilis del 50% superando abbondantemente il volume di oltre un miliardo di esemplari».

Diversificare è la parola d’ordine di Bioplanet: «Abbiamo più soluzioni contro insetti quali tripidi, ragnetto rosso e cocciniglie, tanto per citarne alcuni – ha continuato Manduchi – perché è bene avere più possibilità da offrire ai clienti. Non va dimenticato, infatti, che gli insetti sono organismi viventi che si comportano in maniera differente a seconda dell’ambiente in cui ci si trova: la difesa del pomodoro in Sicilia è diversa rispetto alla medesima difesa nei Paesi Bassi, ad esempio. Per questo occorrono da un lato un’elevata qualità (vitalità, performance) degli insetti utili che vendiamo, dall’altra è indispensabile conoscere i vari ambienti e come l’insetto si comporta in relazione al clima e alla stagionalità».

Cbc è una multinazionale privata di origine giapponese che nel 2025 compirà cento anni. «Il nostro Ceo giapponese – ha concluso Veronelli – dice sempre che non dobbiamo fermarci al passato, ma dobbiamo pensare ai prossimi 100 anni di crescita. Occorre ragionare con prospettive di lungo periodo e continuare a investire in ricerca e sviluppo».