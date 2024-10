Cesena, 5 giorni di lavori in via del Tunnel: disagi in vista

Lavori in via Del Tunnel per 5 giorni consecutivi: chi percorre quella zona di collegamento strategia tra due quadranti della città deve prepararsi ad affrontare prevedibili code, soprattutto nei momenti di punta di entrata e uscita dal lavoro e da scuola.

Lavori e modifiche al traffico

Meteo permettendo, per un totale di 50 ore, da domani al 25 ottobre, nella fascia oraria dalle 8 alle 18, ci sarà un senso unico alternato all’altezza del numero civico 149, con restringimento della carreggiata e velocità limitata a 30 km/h, un’andatura che comunque sarebbe bene tenere anche quando la viabilità è normale, perché quella zona è pericolosa. Tutto sarà regolamentato da un semaforo e l’intervento, e le relative modifiche alla circolazione, sono necessarie perché la ditta cesenate “Coiec Elettrodotti” deve effettuare lavori di scavo e ripristini per installazione cavi e condotte nel sottosuolo per conto di Enel.

Prevedibili file

I disagi saranno inevitabili e non da poco, perché per molte persone che transitano da lì, magari per raggiungere il cimitero urbano o le scuole presenti, da quella a Ponte Abbadesse al “Sacro Cuore”, l’alternativa all’attraversamento passando sotto la galleria è un itinerario molto lungo.

Sos per pericoli costanti

Poco più di un anno fa un gruppo di residenti nell’area del tunnel ha richiamato l’attenzione dell’amministrazione comunale, attraverso una petizione consegnata ai rappresentanti del Quartiere Centro urbano, per sottolineare i rischi che corrono soprattutto pedoni e ciclisti che si spostano in quella zona, perché troppi conducenti dei mezzi in transito premono il piede sull’acceleratore in modo imprudente. Tre le proposte fatte: installare per migliorare la sicurezza: installare dissuasori di velocità, tipo dossi morbidi a ridosso delle strisce pedonali; mettere la strada a senso unico con una carreggiata preferenziale destinata ai ciclisti e ambulanze e bus (ipotesi difficilmente pensabile, perché si tratta di un collegamento fondamentale per chi lo percorre in entrambi i sensi); installare isole al centro della carreggiata per rallentare i veicoli.