Cesena, 45mila euro di contributi per le associazioni sportive

Cesena
  • 06 novembre 2025
L’assessore Christian Castorri
L’assessore Christian Castorri

Il settore Sport ha definito, tramite delibera approvata dalla Giunta di Cesena, le linee operative per la pubblicazione del bando 2025 relativo alla concessione di contributi a sostegno di progetti di promozione sportiva. L’obiettivo è valorizzare le realtà associative locali che gestiscono o utilizzano impianti sportivi comunali e che, attraverso le loro attività, favoriscono la partecipazione, la crescita dei giovani e l’inclusione sociale.

A disposizione ci sono 45.390 euro che saranno destinati a progetti e iniziative sportive che dovranno essere svolti sul territorio comunale nel corso del 2025. Possono presentare domanda: associazioni e società sportive dilettantistiche di Cesena, iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e/o dal Comitato italiano paralimpico (Cip). Ogni soggetto potrà presentare una sola proposta progettuale, riferita a un’unica iniziativa da realizzare tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

Nell’assegnazione dei contributi, fino a un massimo di 3.000 euro per progetto, saranno considerate prioritarie le iniziative che: prevedano interventi di miglioria sugli impianti sportivi comunali; promuovano la partecipazione dei giovani sotto i 18 anni; favoriscano la diffusione della pratica sportiva e motoria tra tutte le fasce di età; incoraggino integrazione e inclusione sociale di categorie svantaggiate; sviluppino sinergie con altre realtà del territorio, come scuole, associazioni, Ausl e istituzioni; si distinguano per innovazione e valore aggiunto rispetto al contesto sportivo cittadino.

“Come avvenuto in tutti questi anni, anche nei momenti più complessi – commenta l’assessore allo Sport Christian Castorri – per il 2025 confermiamo un sostegno concreto a tutte le realtà che operano in ambito sportivo sul territorio comunale. Lo sport è una presenza viva e radicata in moltissime famiglie cesenati, grazie soprattutto all’impegno quotidiano e instancabile di enti e associazioni che garantiscono un servizio prezioso alla nostra comunità. Per questo è fondamentale mantenere e rafforzare la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la rete associativa, che rappresenta un vero patrimonio di coesione sociale, partecipazione e volontariato. Con questo bando – prosegue l’Assessore – rinnoviamo dunque la volontà di promuovere uno sport accessibile e inclusivo, sostenendo le realtà sportive locali e contribuendo al miglioramento dei poli e degli spazi comunali dedicati alle attività sportive”.

Tutte le informazioni e il relativo bando saranno reperibili sul sito del Comune a partire dai prossimi giorni.

