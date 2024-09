Cesena, 375 quintali di frutta e verdura donati agli enti benefici con “Logistica Solidale”

Si chiama “Logistica Solidale” il nuovo progetto dell’Associazione Emporio Solidale “Il Barco” avviato nel mese di giugno in stretta collaborazione con il FOR – Filiera Ortofrutticola Romagnola (Mercato Ortofrutticolo di Cesena). Si tratta di un’azione importante nel segno della solidarietà e della lotta allo spreco alimentare con l’obiettivo di favorire la distribuzione gratuita agli enti benefici del territorio, di grandi quantitativi di frutta e verdura di prima e seconda scelta. Il progetto si concentra sul recupero delle eccedenze alimentari in campo ortofrutticolo ritirate dal mercato per mantenere stabilità nei prezzi; tali ritiri sono controllati dall’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA Emilia Romagna) e sono finanziati attraverso fondi europei per la gestione delle crisi del mercato a patto che la merce ritirata sia indirizzata alle persone che vivono situazioni di fragilità socio-economica.

L’accordo il 12 giugno

Il 12 giugno è stato siglato ufficialmente l’Accordo di partenariato fra l’associazione “Il Barco”, il Mercato Ortofrutticolo di Cesena e gli enti benefici che hanno deciso di far parte del progetto come enti secondari occupandosi della distribuzione finale alle persone in stato di bisogno. L’Associazione “Emporio Solidale Il Barco”, capofila di questa importante avventura solidale sul nostro territorio, cura i contatti con le associazioni delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli che forniscono le eccedenze di frutta e verdura, ma anche la gestione dei quantitativi di beni in entrata e l’organizzazione dei ritiri da parte degli enti secondari.

“La collaborazione – commenta la coordinatrice del “Barco” Susanna Ricci – con il mercato ortofrutticolo è indispensabile poiché permette una logistica di qualità ed in totale sicurezza: il mercato ortofrutticolo mette a disposizione del progetto spazi e strumentazioni idonei e personale qualificato per le operazioni di carico e scarico della merce e per le pratiche burocratico-amministrative che regolano ogni movimentazione dei prodotti. Già da inizio estate, ogni martedì, sono in arrivo numerosi bancali di frutta e verdura fresche che sono ri-distribuiti nella stessa giornata alle associazioni aderenti”. Sono, al momento, 9 le realtà benefiche (enti religiosi, associazioni, fondazioni) provenienti non solo dai comuni dell’Unione ma anche dai territori di Forlì e Cervia che ricevono i beni ortofrutticoli e li re-distribuiscono alle persone e alle famiglie che hanno in carico attraverso 14 servizi di aiuto alimentare (mense, empori, distribuzione pacchi).

375 quintali di frutta e verdura

Ad oggi sono stati ritirati e distribuiti 375 quintali tra frutta e verdura (sedano, cavolo verza, cicoria, lattuga, mele, susine, nettarine, cocomeri, albicocche); 62 dei quali sono stati distribuiti direttamente attraverso il servizio di Emporio Solidale cittadino alle circa 300 persone che fanno spesa gratuitamente nel market. “Il progetto – commenta Alessandro Giunchi, amministratore unico di For – Filiera ortofrutticola romagnola – permette di promuovere un’alimentazione sana e genuina con una base vegetale garantita anche per coloro che potrebbero avere un accesso limitato a questo tipo di beni alimentari freschi, visto l’aumento dei prezzi degli ultimi periodi. Inoltre il valore della Piattaforma della Logistica Solidale si riflette a livello regionale su diversi fronti, etici, sociali, nutrizionali, e contribuisce a sensibilizzare i cittadini non solo sul tema della solidarietà e dell’impegno civico nei confronti della marginalità, ma anche e soprattutto sull’importanza dell’acquisizione di comportamenti alimentari sostenibili e sani e sull’importanza della conoscenza dell’impatto sociale e di quello ambientale della filiera alimentare”.

“È importante – commenta l’assessora ai Servizi per le Persone e le Famiglie Carmelina Labruzzo – costruire reti solidali che coinvolgono diversi territori con lo scopo di garantire pieno sostegno ai nuclei familiari più vulnerabili che vivono sul nostro territorio. Siamo dunque grati a ‘Il Barco Odv’ e al Mercato Ortofrutticolo di Cesena per questa preziosa collaborazione che dimostra come la vicinanza fisica dei due luoghi non si limita a questo ma va oltre, sulla base di una comune visione sociale”. Sul territorio e su quelli limitrofi, un obiettivo fondamentale per i prossimi mesi riguarderà la divulgazione e la promozione del progetto per incentivare l’ampliamento della rete associativa, poiché l’aumento del numero degli enti e dei servizi che aderiranno alla logistica solidale sarà proporzionale alla capacità e alla varietà di approvvigionamento delle eccedenze disponibili sul mercato. Il progetto è direttamente collegato all’Emporio solidale avviato – d’intesa con i Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio – in forma sperimentale a Pievesestina e che, a partire dal nuovo anno, si trasferirà stabilmente in via Guido Rossa, a Torre del Moro.

Gli enti coinvolti

Le realtà benefiche affiliate a “Il Barco” in piattaforma logistica solidale sono: Associazione Emporio Solidale Il Barco ODV ODV San Vincenzo de Paoli – Cesena Mater Caritatis APS - Cesena Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesena Casa Famiglia Adonai ODV - Cesena Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Cesena Scartiamo APS - Cesena San Vitale Società Cooperativa Sociale - Cervia Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì ONLUS – Forlì.