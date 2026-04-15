Cesena, 25 aprile: la cerimonia ai Giardini di Serravalle

“Anche quest’anno – commentano il Presidente del Consiglio comunale Filippo Rossini e l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi – grazie alla collaborazione tra il Comune e l’ampia rete delle associazioni locali, e alla regia di Arci Romagna Cesena Rimini Aps, con cui nel 2025 è stato sottoscritto uno specifico accordo per l’organizzazione dell’iniziativa ai Giardini di Serravalle in occasione della Festa della Liberazione, proponiamo alla città un programma che ribadisce il valore del 25 aprile non solo come ricorrenza storica, ma come momento vivo di riflessione e condivisione. Un’occasione capace di coinvolgere generazioni diverse nel segno dei valori fondanti della Repubblica. Il 25 aprile, infatti, non racconta soltanto la storia nazionale del secondo Novecento, ma parla anche degli italiani: delle donne e degli uomini che hanno lottato per costruire un Paese democratico e fondato sul diritto. Vogliamo mettere al centro le loro storie. A Cesena lo stiamo facendo attraverso il progetto della Memoteca comunale e continueremo a farlo anche grazie a iniziative come questa”.

La città di Cesena si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo con un ricco programma di iniziative dedicate alla memoria, alla partecipazione e alla promozione di una cultura di libertà. A partire da venerdì 24 si svilupperà un calendario che prevede momenti istituzionali, approfondimenti storici e occasioni di incontro aperte a tutta la cittadinanza.

Venerdì 24 aprile, alle ore 17:00, nella sala Lignea della Malatestiana verrà presentato ‘La Gotica Adriatica, la Liberazione della Romagna’, a cura di F. Pedrelli. Si tratta di una ricerca che parte dalle storie dei ragazzi sepolti nel Cesena War Cemetery di Sant’Egidio. In serata, alle ore 20:30, allo Spazio Cesuola, si terrà la conferenza ‘Per la pace e la libertà. Le donne dalla Resistenza alla Repubblica’, tenuta da Mara Valdinosi, ricercatrice storica ed ex senatrice. Con questo appuntamento si vuole valorizzare il contributo femminile nella costruzione della democrazia italiana, a partire dall’esperienza della Resistenza. Alle ore 20:45, al cinema Eliseo, l’Associazione ‘Benigno Zaccagnini’, presenterà il film ‘Tina Anselmi, una vita per la democrazia’, in occasione del decennale della morte. La visione sarà anticipata dagli interventi di Luciano Manuzzi, regista, e Mauro Pitteri, segretario dell’Associazione Tina Anselmi.

Il cuore delle commemorazioni sarà sabato 25 aprile. La mattinata si aprirà alle ore 9:00 al Cesena War Cemetery, luogo in cui riposano 775 soldati del Commonwealth caduti per la libertà, con la deposizione di una corona commemorativa. I cittadini sono invitati a portare un fiore da lasciare su una tomba. Alle ore 11:00, nella piazzetta ‘Marietta Alboni’ (Barriera Cavour), prenderà avvio il tradizionale corteo diretto al Monumento ai Caduti per la Resistenza, partecipato dalle autorità civili e militari, dai cittadini, e accompagnato dalla Banda musicale ‘Città di Cesena’. In corrispondenza del monumento realizzato da Ilario Fioravanti, si terrà la cerimonia ufficiale con la deposizione di una corona e gli interventi istituzionali del sindaco Enzo Lattuca e del Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale.

Nel pomeriggio, le celebrazioni si sposteranno ai Giardini di Serravalle per la tradizionale festa popolare, un momento conviviale e inclusivo che vedrà la partecipazione di numerose associazioni del territorio. A partire dalle ore 14:30 con l’apertura dello spazio radiofonico a cura di Uniradio Cesena, si alterneranno interventi, musica, danze popolari e testimonianze. Tra i momenti più significativi, l’intervento del presidente di ANPI Forlì-Cesena Gianfranco Miro Gori, il saluto del vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina, Monsignor. Antonio Giuseppe Caiazzo, e la restituzione del progetto ‘Promemoria Auschwitz’ a cura del Centro Pace Cesena. Spazio anche alla multiculturalità con la sfilata in abiti tradizionali africani coordinata dall’Associazione Yakkar e al contributo di Carlo Sorgi, membro del Comitato per la Costituzione. Non mancheranno, dalle 16:00 in poi, le danze delle tradizioni popolari a cura del Gruppo Balli Popolari Auser Cesena e un momento conviviale a cura di Cucine Popolari Cesena. A seguire, ore 17:45, è previsto l’intervento di Carlo Sorgi - ex magistrato e membro del Comitato per la Costituzione. A chiudere il pomeriggio sarà il concerto di Luca Dolci & Band.

Per tutta la durata della festa saranno attivi uno spazio dedicato ai bambini a cura di Progetto 11 e un punto ristoro, a conferma dello spirito inclusivo dell’iniziativa promossa da una rete ampia e partecipata di associazioni locali: Comunità Accogliente, ACCCE – Camerunensi di Cesena, Afro Romagnoli Aps, Associazione AMIC, Amnesty International – Gruppo di Cesena, ANPI Forlì-Cesena, ARCI Romagna Cesena Rimini, ARCI Solidarietà cesenate, Associazione Giovani del Bangladesh, Associazione Polonia di Cesena, AUSER Cesena, Gruppo Balli Popolari Auser Cesena, Barbablù, CARITAS della Diocesi di Cesena-Sarsina, Centro Pace Cesena, CGIL Forlì Cesena, CISL Romagna, Comitato per la Costituzione, Cooperativa Equamente, Cucine Popolari Cesena, Ivoriani di Forlì-Cesena e Rimini, Legambiente Forlì-Cesena, Progetto 11, SPI CGIL Forlì Cesena, UIL Cesena, Uniradio Cesena, Yakkar - Senegalesi di Cesena.

Nell’ambito delle celebrazioni per l’81esimo anniversario dalla Liberazione, domenica 3 maggio si terrà ‘La Resistente’, cicloturistica della Memoria sui luoghi delle stragi nazifasciste nel cesenate. L’iniziativa, promossa da Anpi Forlì Cesena, Anpi Cesena, Fiab Cesena e Circolo Arci Bagnile, prenderà avvio alle 9 dal Monumento ai caduti della Resistenza in Viale Carducci.