Cesena, 25 aprile: la cerimonia ai Giardini di Serravalle

La città di Cesena si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo con un ricco programma di iniziative dedicate alla memoria, alla partecipazione e alla promozione di una cultura di libertà. A partire da venerdì 24 si svilupperà un calendario che prevede momenti istituzionali, approfondimenti storici e occasioni di incontro aperte a tutta la cittadinanza.
“Anche quest’anno – commentano il Presidente del Consiglio comunale Filippo Rossini e l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi – grazie alla collaborazione tra il Comune e l’ampia rete delle associazioni locali, e alla regia di Arci Romagna Cesena Rimini Aps, con cui nel 2025 è stato sottoscritto uno specifico accordo per l’organizzazione dell’iniziativa ai Giardini di Serravalle in occasione della Festa della Liberazione, proponiamo alla città un programma che ribadisce il valore del 25 aprile non solo come ricorrenza storica, ma come momento vivo di riflessione e condivisione. Un’occasione capace di coinvolgere generazioni diverse nel segno dei valori fondanti della Repubblica. Il 25 aprile, infatti, non racconta soltanto la storia nazionale del secondo Novecento, ma parla anche degli italiani: delle donne e degli uomini che hanno lottato per costruire un Paese democratico e fondato sul diritto. Vogliamo mettere al centro le loro storie. A Cesena lo stiamo facendo attraverso il progetto della Memoteca comunale e continueremo a farlo anche grazie a iniziative come questa”.