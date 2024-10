Cesena, 24enne denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti

CESENA. Due autovetture sospette in un parcheggio lungo la via Cervese a Cesena: un giovane di 24 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono le ore 21.00 circa quando la Volante di turno, mentre perlustrava la via Cervese durante l’ordinaria attività di prevenzione e controllo del territorio, notava due vetture ferme in un parcheggio con all’interno i due guidatori. La circostanza destava qualche sospetto nei poliziotti che decidevano di procedere ad un controllo per verificare il motivo per cui i due soggetti si trovassero a quell’ora in quel parcheggio isolato.

Subito i due soggetti rispondevano di essersi fermati in quello spiazzo per consumare un panino; tuttavia uno dei due mostrava inequivocabilmente un certo nervosismo per il controllo da parte degli operatori.

La circostanza insospettiva ancora di più gli agenti che quindi chiedevano al guidatore cosa avesse all’interno della borsa poggiata sul sedile del passeggero.

Dopo qualche esitazione il giovane, un ragazzo originario di Cesena di 24 anni, mostrava il contenuto della borsa, cacciando alcuni involucri contenenti dell’infiorescenza di marijuana.

Dato il ritrovamento gli operatori di Polizia procedevano quindi alla perquisizione del veicolo e successivamente del domicilio del giovane.

All’esito dell’attività venivano sequestrati 37 grammi di marijuana divisa in dosi e il giovane veniva denunciato presso gli uffici del Commissariato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.