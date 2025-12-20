Cesena, 22enne arrestato con 200 grami di cocaina

CESENA. La mattina del 17 dicembre scorso, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 22enne albanese, ritenuto presunto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’arresto è scaturito nell’ambito delle consuete attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messa in atto dai carabinieri di Cesena che, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno notato un’autovettura guidata da un ragazzo giungere nei pressi di un parcheggio situato nelle immediate adiacenze dell’ospedale Bufalini e di una scuola primaria. Il giovane conducente, una volta parcheggiato il veicolo, era sceso dal mezzo e, dopo essersi guardato intorno con fare sospetto, si era avvicinato a una siepe dalla quale aveva estratto una busta di carta. Immediatamente i militari sono intervenuti bloccando il ragazzo e procedendo al suo controllo, attività che ha consentito di recuperare, nella disponibilità del 22enne, la busta di carta poco prima prelevata dalla siepe, che a sua volta conteneva un involucro di plastica, con all’interno della sostanza stupefacente del tipo cocaina e del peso complessivo di circa 200 grammi, già suddivisa in 155 dosi pronte per lo spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale.

Accompagnato in caserma per svolgere le formalità di rito, il 22enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, condotto presso la Casa Circondariale di Forlì, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida, che si è svolta nella decorsa giornata, nel corso della quale il giudice competente ha convalidato l’arresto e disposto, a carico del giovane, la misura cautelare in carcere.