Cesena 2024 apre la campagna elettorale: conferma il sostegno a Lattuca e scommette sui giovani

Cesena 2024 conferma il sostegno alla Lattuca e si prepara alla corsa elettorale puntando sui giovani. Hanno scelto il nuovo skatepark indoor di via Cadorna per la conferenza stampa che segna l’avvio della campagna elettorale. «Abbiamo scelto questo luogo perché nell’impegno dei ragazzi che hanno dato vita a questo luogo ci riconosciamo. Ci vediamo la capacità dei giovani di mettersi in gioco per la città». Un luogo dove pratica sportiva e socialità di incontrano diventa diventa così luogo simbolo ideale per lanciare un percorso elettorale che Cesena 2024 intende concentrare intorno a pochi punti programmati («cinque» azzarda Castorri anticipando che il programma sarà presentato prima di Natale) e che vedrà protagonisti i giovani.

Il collocamento è chiaro: «Confermiamo il nostro sostegno convinto a Enzo Lattuca e il nostro far parte della coalizione del centrosinistra», mette in chiaro Lorenzo Zammarchi. La grande capacità dimostrata nelle gestione di emergenze complesse come la pandemia e l’alluvione, la capacità di «mettere a terra risposte concrete ai bisogni dei cittadini» e quella di «cogliere le opportunità di crescita per la città come il Pnrr», sono i meriti che Zammarchi riconosce a Lattuca, ma la soddisfazione, a quattro anni e mezzo dall’inizio del mandato, la estende anche ai consiglieri comunali Armando Strinati e Gaetano Gerbino e al ruolo nella giunta del vicesindaco Christian Castorri.

«Abbiamo sempre interpretato con grande serietà il nostro ruolo - è intervenuto Strinati, capogruppo in Consiglio comunale per Cesena 2024 -, lo abbiamo fatto in Consiglio o sottoponendo alla Giunta le esigenze che ci sottoponeva la città, ascoltando tutti, non solo chi ci ha votato». Manutenzioni e impiantistica sportiva sono i due capisaldi del programma elettorale con cui si erano presentati ai cittadini nel 2019. Adesso abbiamo un piano triennale degli investimenti che supera i 100 milioni di euro, l’amministrazione in questi anni è intervenuta in oltre 100 strade ogni anno con interventi di manutenzione, in particolare da dopo il Covid la cura del verde ha trasformato i parchi cittadini in punti di riferimento della socialità oltre che della pratica sportiva». Sull’impiantistica sportiva, sottolinea, «Cesena Sport City va oltre il rinnovo degli impianti sportivi, ma innova il modo in cui questi luoghi vengono concepiti facendone al tempo stesso luoghi di socialità in cui trovano spazio anche discipline sportive che di solito faticano a trovare spazi». La capacità di co-finanziare i progetti Pnrr che altrimenti non si sarebbero potuti realizzare, e quella di gestire cantieri complessi in un contesto di tempi stretti e costi in forte aumento sono gli altri due risultati sottolinea di questa sindacatura.

L’intenzione è quella di dare continuità a questo lavoro, di mantenere l’approccio pragmatico che ha caratterizzato fin qui il ruolo che ha interpretato Cesena 2024 nella coalizione. Ma l’ambizione è quella di diventare «un punto di riferimento per i giovani della città». Voce e volto di questo proposito è Michele Manuzzi, 23 anni: «Vogliamo creare le condizioni perché i giovani possano sentirsi ascoltati, perché possano vivere la città appieno e in autonomia. In questo senso crediamo sia importante il lavoro sui servizi per potenziare i collegamenti tra casa, scuola e sport. Ma vogliamo anche occuparci del benessere dei giovani a partire da quello mentale».

«È importante per noi poterci confrontare - tira le somme Castorri -, in questi anni per me ha fatto la differenza poter contare su un gruppo di giovani con idee e competenze. La politica è una cosa seria e nobile, fatta di ascolto e di concretezza ed è quello che vogliamo continuare a portare nella nostra città. Coinvolgere i giovani, convincerli a partecipare è una sfida, ma è un campo che non va lasciato libero, che va occupato e non cercando contrapposizioni generazionali, ma per dare rappresentanza».