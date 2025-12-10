Cesena, 17enne arrestato per rapina, va in comunità ma viola più volte le regole e finisce al carcere minorile

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di San Carlo di Cesena, hanno arrestato un 17enne in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Il ragazzo, a seguito del suo arresto in flagranza di reato avvenuto a Bologna nell’agosto scorso, era stato collocato in una comunità del cesenate poiché ritenuto presunto responsabile di concorso in “rapina aggravata” e “porto di armi o strumenti atti all’offesa”. Successivamente, in conseguenza di sue ripetute violazioni comportamentali, segnalate alla competente Autorità Giudiziaria minorile, per fatti avvenuti sia all’interno della predetta struttura che presso l’istituto scolastico contestualmente frequentato, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha avanzato, al Tribunale per i Minorenni del capoluogo di regione, richiesta di aggravamento della misura cautelare, disposta ed eseguita dai carabinieri di San Carlo di Cesena. Questi ultimi, al termine delle formalità, hanno proceduto al suo accompagnamento presso l’istituto Penale per minorenni di Bologna.