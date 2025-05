Cesena, 15 parcheggi gratis per chi usa il treno: una app per piazza Aldo Moro

Il Comune di Cesena prosegue il percorso di trasformazione dell’area della stazione ferroviaria, da viale Europa a piazzale Karl Marx, con l’obiettivo di potenziare la mobilità intermodale e sostenibile. A seguito dei lavori per il nuovo punto bus, è stato necessario ridurre il numero di parcheggi destinati agli abbonamenti ‘job ticket’ in viale Europa. Dalle analisi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) emerge infatti che l’83% dei 9.781 spostamenti giornalieri in uscita dalla città avviene con mezzi privati, a fronte di un 16% su mezzi pubblici. Ad oggi, i posti auto a sosta libera della zona Vigne risultano fortemente congestionati, anche per la presenza di pendolari e utenti del polo scolastico che utilizzano l’auto per raggiungere la stazione ferroviaria, sottraendo spazi ai residenti e contribuendo alla congestione dell’area.

La app per chi parcheggia e prende il treno

Il progetto pilota. Per rispondere a quanto emerso, l’Amministrazione comunale ha destinato parte del parcheggio di piazza Aldo Moro (zona America Graffiti) – che presenta un indice di riempimento medio del 55% – alla sperimentazione del servizio ‘Park & Ride’ per i pendolari. Finanziato nell’ambito del progetto europeo ‘WeGenerate’, sarà gestito sulla base di una tecnologia bluetooth fornita dal partner Parkunload e prevede la riserva di spazi di sosta gratuiti per i pendolari a sud della stazione, incentivando l’uso del treno e alleggerendo la pressione sulla zona Vigne. Tramite un’apposita applicazione, il servizio consentirà agli agenti di polizia locale di controllare in modo rapido ed efficiente lo stato dei veicoli nel parcheggio ‘Park & Ride’ e di gestire gli avvisi di errato utilizzo del servizio e prendere i relativi provvedimenti. La sperimentazione del progetto di parcheggio scambiatore ‘Park & Ride’ occuperà 15 posti auto nel parcheggio di piazzale Aldo Moro, per 7 mesi a partire dal 29 maggio. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 06:00 alle ore 18:30, con funzionamento e monitoraggio del servizio tramite app. L’iniziativa non solo facilita l’accesso alla stazione, ma contribuisce anche a ridurre il traffico veicolare nella zona Vigne, attualmente congestionata dai numerosi pendolari che parcheggiano nell’area.

Come funziona la app “Park & Ride”?

La prima volta che si utilizza il servizio sarà necessario recarsi davanti alla segnaletica verticale di Piazzale Aldo Moro e inquadrare con il proprio dispositivo mobile il Qr-code per scaricare l’app ed effettuare la registrazione (dati personali, veicolo e numero di targa). Una volta registrati, cliccare “parcheggio” e la sezione studente/lavoratore. Dalla seconda volta in poi, basterà recarsi sotto il cartello di Piazzale Aldo Moro e cliccare direttamente nell’app “parcheggio”. Entro venti minuti l’utente dovrà recarsi in stazione e passare davanti alla analoga segnaletica verticale, dove tramite bluetooht avverrà l’autenticazione automatica per la sosta. Inoltre dall’applicazione sarà possibile visionare il numero di parcheggi ancora disponibili.