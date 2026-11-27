Un investimento da 120mila euro per migliorare e riqualificare gli impianti sportivi comunali di Cesena. È stato approvato dalla Giunta il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo agli interventi di manutenzione straordinaria che interesseranno diversi centri sportivi del territorio comunale. Il progetto punta principalmente al rinnovamento degli impianti di illuminazione, ma comprende anche lavori sui campi da calcio e sulle recinzioni.

Gli interventi più significativi, che saranno realizzati a partire da gennaio, riguarderanno il centro sportivo di San Giorgio e quello di via Falconara, a Ponte Abbadesse, gestito dalla Polisportiva Nuova Virtus. Nel primo caso è previsto il rifacimento dell’illuminazione delle torri faro a servizio dei campi da calcio A5 e A11 oltre alla sostituzione del manto in erba sintetica del campo A5. A Ponte Abbadesse, invece, si procederà con il relamping delle torri faro che illuminano i campi da calcio A5, A7 e A11. Lavori in programma anche al centro sportivo Kick Off, dove è previsto il rifacimento delle recinzioni dei campi da calcio A5.

“Il nostro obiettivo – commenta l’assessore allo Sport Christian Castorri – è preservare il patrimonio sportivo cittadino, composto da circa 40 strutture tra palestre e centri sportivi, prevenendo situazioni di degrado che potrebbero comportare in futuro costi di recupero decisamente più elevati. La programmazione degli interventi è stata definita anche sulla base dei sopralluoghi effettuati dall’ufficio Edilizia Sportiva e delle esigenze segnalate dalle società che gestiscono gli impianti e dai dirigenti scolastici per quanto riguarda le palestre utilizzate dalle scuole. Il piano non si limiterà però ai principali impianti ma sono previste altre opere minori”. La spesa complessiva prevista ammonta a 120mila euro, già finanziati nel bilancio comunale 2026-2028.