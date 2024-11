Cesena, “100 euro al grammo per la cocaina”: spacciatrice scoperta di nuovo in flagranza

Nella giornata di ieri i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cesena hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Forlì su richiesta della Procura della Repubblica di Forlì a carico di una donna, ritenuta presunta responsabile del reato di “spaccio continuato di sostanze stupefacenti”.

In tutto sei i capi di imputazione contestati alla donna, che dal 2021 ad oggi ha posto in essere in maniera continuativa una fiorente attività di spaccio al dettaglio all’interno della cantina della propria abitazione, spesso utilizzata anche come luogo di consumo dagli avventori/clienti, ai quali vendeva stupefacente di diverse tipologie: i militari hanno infatti riscontrato cessioni tanto di droghe leggere quali hashish e marijuana, quanto di droghe pesanti, come la cocaina e l’eroina.

Già nell’agosto scorso la donna era stata arrestata in flagranza dai militari in quanto sorpresa a vendere due dosi di eroina ad altrettanti clienti che avevano raggiunto la sua abitazione.

La donna, dopo l’arresto, è stata sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in Cesena e di presentazione giornaliera agli uffici di polizia giudiziaria. I militari successivamente hanno però riscontrato, mediante servizi di osservazione e pedinamento, come la donna, nonostante sottoposta alla predetta misura, abbia di fatto continuato nella sua attività di spaccio al dettaglio.

I prezzi erano fissati in 100 euro al grammo per la cocaina, 40 euro al grammo per l’eroina e dai 10 ai 20 euro al grammo per le droghe leggere.

I militari hanno di fatto ricostruito un’attività di cessione continuativa a partire dal 2021 a favore di clienti che abitualmente, anche con cadenza quotidiana, si rivolgevano alla donna per rifornirsi di stupefacente.

La donna, subito rintracciata e arrestato dai carabinieri, è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Forlì.