Centro storico di Cesena, la voce dei commercianti tra crisi, parcheggi cari e voglia di rilancio

Cesena
  • 15 novembre 2026
Federica Tonetti dei dolciumi Parciocal aperto da 42 anni in corso Mazzini
Federica Tonetti dei dolciumi Parciocal aperto da 42 anni in corso Mazzini

Passione, preoccupazioni, fiducia problemi, speranza e dubbi si intrecciano nelle testimonianze degli operatori del centro storico, accomunati dall’amore per il proprio lavoro e dalla dedizione ai clienti e al luogo dove lavorano. Tra le difficoltà principali citano l’accesso al centro, la carenza di parcheggi interni al centro storico, la concorrenza dell’e-commerce e della grande distribuzione e il calo della disponibilità economica dei clienti. Riconoscono però la bellezza del centro, apprezzata da cesenati, dai visitatori delle città vicine e dai turisti. Emergono anche differenze legate ai settori, alle esperienze e alle sfide della concorrenza esterna.

Gli interventi

Il centro storico è la nostra casa e dobbiamo prendercene cura insieme – spiega Federica Tonetti dei dolciumi Parciocal aperto da 42 anni in corso Mazzini –. Ci sono problemi, ma è contro producente lamentarci. Dobbiamo essere positivi perché nessuno viene nei luoghi di cui si parla male. I parcheggi sono un problema ed è irresponsabile il recente aumento del costo. La prima ora deve essere sempre gratuità. È stato un errore avere eliminato lo strategico parcheggio di piazza della Libertà, che ha avviato la crisi, ma dobbiamo andare avanti».

«Inaccettabile l’aumento del costo dei parcheggi – anche per le giovani Fiorenza e Graziella della Cartoleria Miverva, in piazza del Popolo –. Mancano i clienti, non si vede il passeggio e le strade in diversi punti sono buie e paurose. Le vetrine chiuse e spente non aiutano a percepire la bellezza del centro storico che piace”. “Anche se la crisi si è accentuata in questi ultimi anni anche perché la gente a meno soldi».

Loretta Moro, della secolare oreficeria Pagliarani in piazza del Popolo, racconta con un po’ di tristezza il centro storico che non c’è più. «Sono arrabbiata per il disastroso fallimento del foro annonario, uno spreco che invece doveva essere un punto di forza per la vivacità quotidiana della piazza e di tutto il centro. Anche gli amministratori sanno che ci sono meno soldi ma hanno aumentato il costo dei parcheggi».

«La crisi generale e gli stipendi bassi costringono a ridurre o rinviare le spese più superflue – spiega Rinaldo Galassi, titolare del negozio di abbigliamento Rinascimento in via Zeffirino Re –. Per questo non possiamo avere altri problemi come i parcheggi costosi che allontano i clienti verso destinazione più facili e gratuite».

Il ricordo del centro storico «affollato come unico e insostituibile luogo di tutti i cesenati» è di Paolo Manuzzi, contitolare della Gioielleria Manuzzi, in corso Mazzini. «Oltre ai reali problemi che elencano tutti i colleghi – prosegue Manuzzi – è cambiato il valore del centro storico. Decenni fa era prestigioso, era competitivo avere, per un professionista, lo studio in centro storico, la sede per una banca o una assicurazione o per qualsiasi attività. Per gli abitanti di ogni frazione era necessario venire in centro, fare la vasca e radunarsi nei diversi punti di raccolta. Tutto è cambiato. Poi gli errori dei parcheggi interrati non fatti, la mancanza progressiva di tanti servizi, gli stili di vita, i servizi non competitivi hanno fatto il resto».

La soddisfazione

Soddisfatto della propria attività è il giovane Bryan Valentini, titolare del bar Tazza D’Oro, all’angolo tra corso Mazzini e piazza Almerici, «grazie alla decisione di mia mamma MariJke di trasferirci in questa posizione con un ampio spazio all’aperto. Però sono tanti i giorni con poco passeggio. Occorre aumentare gli eventi di qualità per portare più gente. Per sostenere le nostre attività occorre ridurre anche le spese come la costosa tassa per l’occupazione di suolo pubblico dei tavoli e sedie e la tassa rifiuti. Occorrerebbe aiutare anche i dipendenti con un abbonamento a importo agevolato per sostare più vicino al luogo di lavoro».

Per Marco Biondi, titolare da cinque anni di Lok, l’officina cosmetica in Via Fantaguzzi, «è fondamentale capire che sono cambiate le modalità di consumo a livello mondiale con le vendite online. Io vendo l’80% sulla rete, ma ho dovuto imparare da solo come fare e bene per essere seguito, apprezzato e scelto. Però per un centro storico di qualità e competitivo ci sono pochi negozi prestigiosi in tutti i settori».

Stefania Marsini e Barabara Cacciaguerra da 35 anni titolari della “Casa della Calza” in corso Sozzi, rilevano come «i clienti lamentano la difficoltà dei parcheggi tanto da farsi portare da qualcuno. Lavoriamo solo nel fine settimana e potrebbe non bastare. Il centro storico soffre l’assenza delle marche importanti e di grande richiamo capaci di trainare l’intero settore».

Paolo Turci, titolare del negozio di abbigliamento John Mc Coy’s in corso Mazzini aperto da poco più di un anno, ha scommesso sulla piazza di Cesena come settimo negozio della sua catena. «Dopo un buon avvio abbiamo sofferto i mesi estivi per l’eccesso di caldo. Non vendiamo online perché i nostri clienti preferiscono toccare il nostro prodotto di sartoria e di qualità del materiale. Avremo bisogno di più negozi e di concorrenza di qualità per aumentare l’offerta e attirare più clientela. Sono un danno i negozi chiusi e spenti».

Infine, nessun problema di “flussi di clienti” per Reselzone il negozio di scarpe sportive da collezione recentemente aperto in corso Mazzini all’angolo con galleria Urtoller, come spiega Andrea Battistini, giovane imprenditore, insieme a un altro ragazzo: «Abbiamo selezionato – spiega Andrea – un prodotto particolare per un pubblico appassionato di scarpe sportive a numero limitato, da collezione anche per migliaia di euro, che compra online da tutta Italia e arriva da ogni regione nel nostro unico negozio di Cesena. Anche noi vediamo uno scarso passeggio, ma abbiamo scelto il centro storico di Cesena per avere una vetrina in un luogo importante in linea con il prestigio del nostro brand.

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