Centro storico di Cesena, la voce dei commercianti tra crisi, parcheggi cari e voglia di rilancio

Passione, preoccupazioni, fiducia problemi, speranza e dubbi si intrecciano nelle testimonianze degli operatori del centro storico, accomunati dall’amore per il proprio lavoro e dalla dedizione ai clienti e al luogo dove lavorano. Tra le difficoltà principali citano l’accesso al centro, la carenza di parcheggi interni al centro storico, la concorrenza dell’e-commerce e della grande distribuzione e il calo della disponibilità economica dei clienti. Riconoscono però la bellezza del centro, apprezzata da cesenati, dai visitatori delle città vicine e dai turisti. Emergono anche differenze legate ai settori, alle esperienze e alle sfide della concorrenza esterna.

Il centro storico è la nostra casa e dobbiamo prendercene cura insieme – spiega Federica Tonetti dei dolciumi Parciocal aperto da 42 anni in corso Mazzini –. Ci sono problemi, ma è contro producente lamentarci. Dobbiamo essere positivi perché nessuno viene nei luoghi di cui si parla male. I parcheggi sono un problema ed è irresponsabile il recente aumento del costo. La prima ora deve essere sempre gratuità. È stato un errore avere eliminato lo strategico parcheggio di piazza della Libertà, che ha avviato la crisi, ma dobbiamo andare avanti».

«Inaccettabile l’aumento del costo dei parcheggi – anche per le giovani Fiorenza e Graziella della Cartoleria Miverva, in piazza del Popolo –. Mancano i clienti, non si vede il passeggio e le strade in diversi punti sono buie e paurose. Le vetrine chiuse e spente non aiutano a percepire la bellezza del centro storico che piace”. “Anche se la crisi si è accentuata in questi ultimi anni anche perché la gente a meno soldi».

Loretta Moro, della secolare oreficeria Pagliarani in piazza del Popolo, racconta con un po’ di tristezza il centro storico che non c’è più. «Sono arrabbiata per il disastroso fallimento del foro annonario, uno spreco che invece doveva essere un punto di forza per la vivacità quotidiana della piazza e di tutto il centro. Anche gli amministratori sanno che ci sono meno soldi ma hanno aumentato il costo dei parcheggi».

«La crisi generale e gli stipendi bassi costringono a ridurre o rinviare le spese più superflue – spiega Rinaldo Galassi, titolare del negozio di abbigliamento Rinascimento in via Zeffirino Re –. Per questo non possiamo avere altri problemi come i parcheggi costosi che allontano i clienti verso destinazione più facili e gratuite».

Il ricordo del centro storico «affollato come unico e insostituibile luogo di tutti i cesenati» è di Paolo Manuzzi, contitolare della Gioielleria Manuzzi, in corso Mazzini. «Oltre ai reali problemi che elencano tutti i colleghi – prosegue Manuzzi – è cambiato il valore del centro storico. Decenni fa era prestigioso, era competitivo avere, per un professionista, lo studio in centro storico, la sede per una banca o una assicurazione o per qualsiasi attività. Per gli abitanti di ogni frazione era necessario venire in centro, fare la vasca e radunarsi nei diversi punti di raccolta. Tutto è cambiato. Poi gli errori dei parcheggi interrati non fatti, la mancanza progressiva di tanti servizi, gli stili di vita, i servizi non competitivi hanno fatto il resto».