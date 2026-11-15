Centro storico di Cesena, la voce dei commercianti tra crisi, parcheggi cari e voglia di rilancio

Passione, preoccupazioni, fiducia problemi, speranza e dubbi si intrecciano nelle testimonianze degli operatori del centro storico, accomunati dall’amore per il proprio lavoro e dalla dedizione ai clienti e al luogo dove lavorano. Tra le difficoltà principali citano l’accesso al centro, la carenza di parcheggi interni al centro storico, la concorrenza dell’e-commerce e della grande distribuzione e il calo della disponibilità economica dei clienti. Riconoscono però la bellezza del centro, apprezzata da cesenati, dai visitatori delle città vicine e dai turisti. Emergono anche differenze legate ai settori, alle esperienze e alle sfide della concorrenza esterna.