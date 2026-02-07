Centri storici in crisi, Confcommercio e sindaci a confronto nel dibattito tv

Ricordare gli 80 anni di storia di Confcommercio nel territorio è stata l’occasione per discutere del destino dei nostri centri storici alla luce delle difficoltà sempre più emergenti del commercio tradizionale. Un tema sensibile da anni non solo a Cesena. «Il centro di Cesena si sta impoverendo, le botteghe storiche e non solo chiudono e questo declino è sotto gli occhi di tutti. Bisogna fare qualcosa perché la situazione non è irreversibile ma si devono mettere in campo azioni» così Augusto Patrignani. Il presidente di Confcommercio Forlì-Cesena non si è poi astenuto dal rimarcare come «sebbene negli ultimi 20 anni a Cesena siano state fatte cose per il centro, bisogna vedere se queste hanno migliorato o peggiorato la situazione. Penso ai parcheggi tolti in piazza Libertà, al Foro Annonario, alle telecamere Ztl e mi pare che siamo indietro e non avanti. Il centro storico di Cesena è blindato, non ci si può più lavorare, i parcheggi ci sono quando non servono e se ci sono costano molto, mentre davanti ai centri commerciali sono gratis. Noi di Confcommercio abbiamo sempre dato il nostro contributo, ma questo non viene accolto e si fa tutto quello che si era già deciso di fare». Cosa fare allora? Patrignani ha parlato di messa a posto delle gallerie cittadine, di abbellimento dei porticati, di arredo pubblico, di parcheggi e di più iniziative. Alle critiche ha risposto l’assessore Plumari che ha sottolineato come serva un approccio integrato. «Ogni vetrina spenta fa male, ma non si deve perdere il contesto generale, tutti centri storici non solo il nostro, vivono di difficoltà. Il confronto porta a visioni simili, anche noi stiamo pensando ad un piano mobilità, a migliorie all’arredo urbano e a investire su grandi eventi, come Agorà che ha portato a Cesena 10mila persone. È uscito un bando regionale per il finanziamento dell’attività degli hub urbani e di prossimità che può diventare un aiuto concreto». Sul fronte sicurezza Plumari ha ricordato come il Comune debba chiedere l’aiuto dello Stato «e serve giustizia oltre che sicurezza. E incentivare l’apertura di nuove vetrine è intervenire sulla sicurezza».