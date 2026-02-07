Centri storici in crisi, Confcommercio e sindaci a confronto nel dibattito tv

Le difficoltà e il futuro del commercio di vicinato e degli esercenti storici a fronte dell’imperante e-commerce e della grande distribuzione. La sicurezza e i destini dei centri storici sempre più svuotati. La tassazione sulle imprese e la fitta selva della burocrazia sono stati gli argomenti al centro dell’incontro di Vox populi su Teleromagna giovedì sera. Il format televisivo, condotto da Federica Mosconi, vedeva come ospiti della puntata Augusto Patrignani e Roberto Vignatelli, presidente e vicepresidente di Confcommercio Forlì-Cesena, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e l’assessore alle attività produttive del Comune di Cesena Lorenzo Plumari.