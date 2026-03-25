Centrale del Latte di Cesena vola in semifinale agli Italian Cheese Awards 2026

Centrale del Latte di Cesena conferma il proprio ruolo di protagonista nel panorama caseario nazionale conquistando l’accesso alla semifinale degli Italian Cheese Awards 2026, uno dei più prestigiosi concorsi dedicati ai migliori formaggi italiani.

L’azienda cesenate sarà in gara nella categoria “freschissimo” con due prodotti simbolo del territorio e della propria tradizione produttiva: lo Squacquerone di Romagna DOP e il Bucciato Romagnolo.

La 14ª edizione della manifestazione si svolgerà nella suggestiva cornice delle mura di Cittadella (Padova) dal 17 al 19 aprile 2026, riunendo i principali protagonisti del settore lattiero-caseario italiano.

Per Centrale del Latte di Cesena si tratta di un appuntamento ormai consolidato e di grande valore: l’azienda arriva infatti da due vittorie consecutive, ottenute nel 2024 e nel 2025 proprio con lo Squacquerone di Romagna DOP nella categoria freschissimo, confermando la qualità e la continuità del proprio lavoro.

“Essere nuovamente tra i semifinalisti degli Italian Cheese Awards rappresenta per noi un grande motivo di orgoglio - dichiara Daniele Bazzocchi, Direttore della Centrale del Latte di Cesena - Arriviamo a questa edizione forti dei risultati ottenuti negli ultimi due anni, che hanno premiato il nostro impegno nella valorizzazione delle eccellenze del territorio. La presenza in semifinale con due prodotti è una conferma della qualità del nostro lavoro e uno stimolo a continuare su questa strada”.

La partecipazione alla rassegna rappresenta non solo un riconoscimento per l’azienda, ma anche un’importante vetrina per la tradizione casearia romagnola, sempre più apprezzata a livello nazionale.